Καταπέλτης για τα όσα συμβαίνουν με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, είναι ο γενικός γραμματέας της συνομοσπονδίας, Νίκος Φωτόπουλος.

Μόνο οργή και αγανάκτηση προκαλούν τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την φερόμενη εμπλοκή του επί χρόνια Προέδρου της ΓΣΕΕ σε σοβαρότατες αξιόποινες πράξεις εάν αποδειχθούν αληθή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ Νίκος Φωτόπουλος.

Πρόσθέτει πως «Ως παράταξη αλλά και προσωπικά, διαχρονικά έχω καταγγείλει με πάμπολλες δημόσιες τοποθετήσεις μου και έχω σταθεί απέναντι στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία που επί εικοσαετία κατέχει την πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ. Η πλειοψηφία που κατέχει τη διοίκηση της ΓΣΕΕ και ο επικεφαλής της με τη συμβιβασμένη στάση, που τηρούσε όλα αυτά τα χρόνια, τον διασπαστικό ρόλο, την αναπαραγωγή σχέσεων συνδιαλλαγής με σκοπό την διαμόρφωση μηχανισμών και συσχετισμών, λειτουργούσε κυριολεκτικά υπέρ της εργοδοσίας μέσα στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα παρέχοντας διαρκώς πολιτική κάλυψη και υποστήριξη τόσο στις αντεργατικές κυβερνήσεις όσο και στην εργοδοσία».

Παράλληλα ο Νίκος Φωτόπουλος ανέφερε όπως είπε «μερικά μόνο δυστυχώς από τα δεκάδες αυτής της απαράδεκτης και συμβιβασμένης στάσης είναι τα εξής:

1. Η Κυβέρνηση μας έκλεψε-κατάργησε το πενθήμερο (Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης) και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ όχι απεργία όχι στάση εργασίας ούτε καν ανακοίνωση δεν έβγαλε γι’ αυτό ! Ντροπή!

2. Η Κυβέρνηση ψήφισε το κατάπτυστο 13ωρο και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν έκανε τίποτα απολύτως για να το σταματήσει!

Έκανε μια απεργία για τα μάτια την 1η Οκτώβρη και ενώ το νομοσχέδιο δεν είχε ψηφιστεί (ψηφίστηκε μετά από 14 μέρες) δεν έδωσε καμία συνέχεια στον αγώνα!

Επί 14 μέρες παρακολουθούσε με τα χέρια σταυρωμένα! Ντροπή!

3. Η Κυβέρνηση ψήφισε ένα αντιλαϊκό αντεργατικό προϋπολογισμό και ενώ κάποτε κάναμε απεργία (την ονόμασαν εθιμοτυπική για να μην κάνουμε τίποτα) και τώρα δεν αισθάνθηκε καν την ανάγκη να βγάλει ούτε μια ανακοίνωση! Ντροπή!

4. Η Κυβέρνηση και οι εργοδότες χρόνια τώρα όταν τα σωματεία και οι ομοσπονδίες διεκδικούν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης και αύξησης των μισθών (προκειμένου να το αποφύγουν να δώσουν την παραμικρή αύξηση) μας εμπαίζουν λέγοντας ως καραμέλα ότι “δεν υπάρχει μια δεν υπάρχει σάλιο δεν υπάρχει λεφτόδεντρο” και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ ποτέ δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει και να αποκαλύψει (την ώρα που ο κόσμος της εργασίας αργοσβήνει) την τεράστια αύξηση των κερδών της ΕΛΙΤ και της πλουτοκρατίας της χώρας που το 1% αυτών των εκλεκτών κυρίων κατέχει και απολαμβάνει το 25% του πλούτου!

Κέρδη που βγαίνουν από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων! Ντροπή!

5. Η Κυβέρνηση προεξάρχοντος του κυβερνητικού εκπροσώπου κ.Μαρινάκη επί μέρες επιτίθεται και απειλεί τον Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και Γραμματέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία της ΓΣΕΕ συναδ. Στοϊμενίδη αμφισβητώντας τον αριθμό των θανατηφόρων δυστυχημάτων – εγκλημάτων επιδεικνύοντας μέγιστη ασέβεια και η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν αισθάνεται την ανάγκη να βγάλει μια ανακοίνωση στήριξής του!".

Σημειώνοντας ότι "δυστυχώς είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και των ευθυνών.

Όχι μόνο στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζόμενων αλλά και στα γενικότερα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία.

Σημείωσε μάλιστα ότι πέρσι όταν όλη η κοινωνία όλα τα συνδικάτα είχαν πάρει απόφαση για απεργία στις 28 Φλεβάρη (στην θλιβερή επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών) η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ με αστείες δικαιολογίες αρνήθηκε να συμμετάσχει».