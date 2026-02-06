«Grand Hotel» - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ!

Όσα θα δούμε στο «Grand Hotel» από τη Δευτέρα 9 έως την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να τη ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά.

Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει.

Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο και παρεξηγεί αυτό που συμβαίνει...

Η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη τους. Ο Πέτρος, έχοντας παρεξηγήσει αυτό που είδε, φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει κουβέντα και δεν δέχεται εξηγήσεις ούτε από τον Άρη ούτε από την Αλίκη.

Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Αργύριος Κονδύλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αντικαθιστά τον Χρόνη. Ένα ένταλμα για έρευνα στο Grand Hotel φέρνει στο φως ένα νέο στοιχείο και ο Νικόλας συλλαμβάνεται για τον φόνο της Ελένης.

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο πώς νιώθει και τι συνέβη με τον Άρη, αλλά εκείνος, πληγωμένος, απομακρύνεται και από τους δύο. Ο Χατζημήτρος, παρά τις αμφιβολίες του για την Μελίνα, επιμένει στον γάμο, ενώ η έρευνα για τον ετεροθαλή αδερφό του θα τον οδηγήσει ακόμα πιο κοντά στον Ρήγα.

Η Σοφία προδίδει τον Αλέξανδρο κάνοντας έρωτα με τον Ιάσωνα, ενώ η Κυβέλη ψάχνει στα πράγματα του συζύγου της στοιχεία για να σώσει τον Ρήγα. Ο Πέτρος νιώθει απογοητευμένος από όλους, αφού ανακαλύπτει πως μέχρι και ο Νικόλας ήξερε για τον Άρη και την Αλίκη και δεν του είπε τίποτα.

Η Αλίκη, ως διευθύντρια πια του ξενοδοχείου, ζητάει από τον Πέτρο να δουλέψει ως μετρ, ενώ προτείνει δουλειά τόσο στον Χαραλάμπη όσο και στην Πελαγία. Η Κυβέλη επισκέπτεται τον Ρήγα στη φυλακή και του ζητάει κάτι που τον κάνει να γκρεμιστούν μέσα του όλα όσα πίστευε για εκείνη.

Ο Νικόλας θα χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του, όταν τον καλέσουν να αναγνωρίσει το πτώμα της Ελένης…

Στον ρόλο του Αργύριου Κονδύλη, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς