Ο χρόνος για την Eurovision 2026, μετράει αντίστροφα.

Η αντίστροφή μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει όλα τα βλέμματα στρέφονται στους 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσα από τον «Sing for Greece - Εθνικό Τελικό 2026», ο οποίος θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές γεμάτες εκπλήξεις και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ, σε τρεις μαγικές βραδιές.

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», ο Good Job Nicky, η Marseaux και η Evangelia, είναι μόλις μερικοί από τους 28 που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας και οι τέσσερις που «κονταροχτυπιούνται» στην κορυφή των στοιχηματικών.

Ειδικότερα, όπως έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις των στοιχημάτων στο Stoiximan, ο Akylas έχει καταφέρει να αγγίξει την κορυφή των προγνωστικών με 1.40 απόδοση, ενώ σταθερά από πίσω το ακολουθεί ο Good Job Nicky με 3.70.

Η Marseaux και η Evangelia, ολοκληρώνουν την κορυφαία τετράδα, με αποδόσεις 10.00 και 14.00 αντίστοιχα.

Η πρώτη επίσημη «μάχη» ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί στον Α’ Ημιτελικό, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, ενώ ο Β’ Ημιτελικός, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.