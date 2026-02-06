Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε τόσο στην οικογένειά του, όσο και στην επαγγελματική του ζωή, ενώ με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά, αναφέρθηκε στον γιο του, Γιώργο – Ίκαρο.

Η αναφορά του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στο γιο του

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά και την εκτίμησή του προς το πρόσωπο του 21χρονου πλέον γιου του, ο οποίος ζει και σπουδάζει στο εξωτερικό:

«Δεν θα το πω επειδή είναι γιος μου, αλλά υπάρχει κάτι που μου αρέσει. Το παιδί πέρα απ’ το ότι το αγαπώ γιατί είμαι μπαμπάς του, το εκτιμώ σαν άνθρωπο κι είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορώ να καταλάβω ότι θα αγαπάς τα παιδιά σου ή την οικογένειά σου και να μην τους εκτιμάς. Σε εμένα συμβαίνει το ευτυχές να τον αγαπώ πολύ και να το εκτιμώ ιδιαιτέρως, όπως δεν είναι κατά τη γνώμη μου απαραίτητο».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αναφέρθηκε στις συζητήσεις τους και στον τρόπο που διαφωνούν μεταξύ τους ως πατέρας με γιο: «Μου αρέσει πολύ ο άνθρωπος που γίνεται. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά και μου αρέσει ο τρόπος που διαφωνούμε και που στα 21 του έχει αυτές τις απόψεις. Μου αρέσουν οι συζητήσεις που κάνουμε. Είναι πιο ανοιχτός και φιλελεύθερος από εμένα, όπως πρέπει να είναι ένα παιδί στα 21 του».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg804i9hc0pt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση που δέχτηκε από τον Θανάση Αναγνωστόπουλο αναφορικά με την δική του προσωπικότητα και χαρακτήρα. Έτσι, ύστερα από έναν σύντομο απολογισμό, ο ηθοποιός ανέφερε:

«Έχω θετικά συναισθήματα… Το να μεγαλώνεις είναι αναπόφευκτο, η εναλλακτική είναι να μη ζεις. Από τη στιγμή που μεγαλώνεις, καλό είναι να ακολουθείς τον χρόνο. σε πολύ μεγάλο βαθμό, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι με αυτούς τους πολύ παλιούς εαυτούς μας εσωτερικά… Βλέπεις τη διαφορά στο πρόσωπο, που έχει διανύσει μία πορεία. Εσωτερικά… οι ομοιότητες είναι περισσότερες απ' όσες νομίζουμε με τον παλιό μας εαυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7yvrhgdqu1?integrationId=40599y14juihe6ly}