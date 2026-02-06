Η ΑΑΔΕ και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενισχύουν τη συνεργασία τους με νέο Μνημόνιο Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας, στοχεύοντας σε κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και ερευνητικές δράσεις.

Τη συνέχιση και περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους επισημοποίησαν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με την υπογραφή επικαιροποιημένου Μνημονίου Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, και η Γενική Διευθύντρια της ΕΣΔι, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ταξιαρχία Κόμβου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο ανακαινισμένο Αρσάκειο Μέγαρο, έναν χώρο με ισχυρό συμβολισμό για τη γνώση και τη δικαιοσύνη, παρουσία του Προέδρου του ΣτΕ, Μιχάλη Πικραμένου, και του Αντιπροέδρου, Δημήτρη Εμμανουηλίδη.

Η νέα συμφωνία έρχεται να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχημένη εμπειρία της περιόδου 2022-2025, η οποία έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα, και να θέσει νέες βάσεις για την επιμόρφωση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων. Το επικαιροποιημένο Μνημόνιο διαμορφώνει ένα σταθερό και σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας, με έμφαση στον σχεδιασμό κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ και την ΕΣΔι, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της φορολογικής διοίκησης και της δικαιοσύνης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού έργου της ΕΣΔι με μελέτες περίπτωσης από το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τη σύνδεση θεωρίας και πράξης σε φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα. Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας αποτελεί και η συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο οργανισμών.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε την υπογραφή, ο Γιώργος Πιτσιλής και ο Μιχάλης Πικραμένος υπογράμμισαν τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας της διοικητικής και δικαστικής λειτουργίας και, συνολικά, την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του.

«Κεφαλαιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία που ξεκινήσαμε το 2022, χτίζουμε μια μόνιμη γέφυρα τεχνογνωσίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Μέσα από κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις, στόχος μας είναι η θωράκιση της ασφάλειας δικαίου και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που ενισχύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τους θεσμούς», δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ.

