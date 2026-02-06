Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που επιθυμούν να κλειδώσουν έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ.

Η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης στο myPROPERTY της ΑΑΔΕ λήγει στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ όσοι δεν προχωρήσουν εγκαίρως στη διαδικασία, ακόμη και αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, θα λάβουν εκκαθαριστικό χωρίς έκπτωση.

Προϋποθέσεις για μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Για να χορηγηθεί η έκπτωση, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος, με κάλυψη για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Η ασφάλιση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος και να καλύπτει το 100% της αξίας ανακατασκευής, η οποία υπολογίζεται στα 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2026, η ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να αφορά το έτος 2025.

Πώς υπολογίζεται η έκπτωση

Η μείωση του φόρου φτάνει έως και το 20% όταν η φορολογητέα αξία της κατοικίας για το 2026 δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και η ασφάλιση είναι ετήσια. Για κατοικίες μεγαλύτερης αξίας, το ποσοστό περιορίζεται στο 10%.

Σε περίπτωση ασφάλισης μικρότερης διάρκειας, η έκπτωση υπολογίζεται αναλογικά.

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα μέσω κεντρικής εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ, μετά την υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο και τη διασταύρωση των στοιχείων με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αν η μείωση δεν υπολογιστεί αυτόματα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω της διαδρομής myAADE → Τα Αιτήματά μου → Νέο αίτημα → Φορολογία → Κεφάλαιο → Αίτηση για χορήγηση μείωσης ή απαλλαγής στον φόρο, επισυνάπτοντας το έντυπο Δ500, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις και υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας στοιχείων.

Αναλυτικά τα βήματα

Η δήλωση της ασφαλισμένης κατοικίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (εδώ):

Η είσοδος πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Σε περιπτώσεις όπου λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, στην εφαρμογή εισέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με τους δικούς του κωδικούς.

Αν η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει την ορθή δήλωσή της στο Ε9, καθώς η αναγραφή του ακινήτου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης.

Ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει να συσχετίσει κάθε ΑΤΑΚ ακινήτου με το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Αφού εισέλθει στην πλατφόρμα, επιλέγει «Δημιουργία νέας αίτησης / Προβολή αιτήσεων» και στη συνέχεια την καρτέλα «Οι κατοικίες μου», όπου εμφανίζονται τα ακίνητα ανά ΑΤΑΚ, όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Στη γραμμή κάθε ΑΤΑΚ, στη στήλη «Ασφαλιστήρια συμβόλαια», επιλέγει το σχετικό εικονίδιο και προσθέτει το ασφαλιστήριο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δικαίωμα. Επισημαίνεται ότι πρέπει να δηλωθούν όλα τα ασφαλιστήρια που αφορούν την ίδια κατοικία.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, ο λήπτης της ασφάλισης δηλώνει τα ΑΦΜ των συνιδιοκτητών ή τρίτων προσώπων. Οι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται μέσω email από την ΑΑΔΕ και πρέπει να αποδεχθούν τη σύνδεση του ασφαλιστηρίου με τον δικό τους ΑΤΑΚ.

Για ομαδικά συμβόλαια γίνεται δεκτή και σχετική βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Αν υπάρχουν πολλαπλοί ΑΤΑΚ για μία κατοικία, πρέπει να δηλωθούν όλοι.

Σημειώνεται πως τυχόν λάθη στα στοιχεία, όπως ημερομηνίες ή καλύψεις, διορθώνονται από την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ η αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί έως την καταληκτική ημερομηνία. Οι περσινοί δικαιούχοι θα βρουν την αίτησή τους προσυμπληρωμένη.