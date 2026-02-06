Συγκίνησε αλλά παράλληλα προβλημάτισε η νέα σειρά του Mega.

Η νέα δραματική σειρά «Οι Αθώοι» έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ στο MEGA και καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό με μια ιστορία γεμάτη πάθος, αδικία και ανθρώπινες συγκρούσεις.

Η σειρά η οποία θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη στις 22:20 φαίνεται οτι ενθουσίασε τους τηλεθεατές των οποίων τα σχόλια ήταν ιδιαίτερα θετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ιστορία

Στο κέντρο της πλοκής βρίσκεται ο Γιάννος, το νόθο παιδί ενός βιασμού, που μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο προκατάληψη και κοινωνική απόρριψη. Η ζωή του είναι ένας διαρκής αγώνας για αποδοχή και δικαιοσύνη.

Η αγάπη του για την όμορφη Μαργαρίτα τον φέρνει αντιμέτωπο με βαθιά ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον σε μια σκληρή εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη μοίρα και στη δική του ανάγκη για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7mqwtbp8ll?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα εξαιρετικό καστ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε μερικούς από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς:

Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, και πολλοί ακόμη.

Το σενάριο υπογράφει η Ελένη Ζιώγα, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν ο Νίκος Κουτελιδάκης και ο Άγγελος Κουτελιδάκης, δίνοντας στη σειρά βάθος, ένταση και κινηματογραφική αίσθηση.

Θερμή υποδοχή από το κοινό

Η πρεμιέρα των «Αθώων» προκάλεσε έντονη συζήτηση στο X (πρώην Twitter), με τους τηλεθεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την πλοκή, τις ερμηνείες και την ατμόσφαιρα της σειράς.

Τα σχόλια ήταν αποθεωτικά, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές αφίξεις της σεζόν.

{https://x.com/DimitraAntonia7/status/2019528995386319007?s=20}

{https://x.com/Proedrara_13/status/2019528960716275936?s=20}

{https://x.com/helluvahope/status/2019512022367629692?s=20}

{https://x.com/Marka0810/status/2019526903762416022?s=20}

{https://x.com/swswplittw/status/2019521672299311422?s=20}

{https://x.com/Proedrara_13/status/2019526190256869477?s=20}

{https://x.com/whatever__ed/status/2019508364238287236?s=20}

{https://x.com/AthanazXanth/status/2019526658571792629?s=20}

{https://x.com/theano21/status/2019694135251464522?s=20}