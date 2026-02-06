«Το YFSF είναι παιδί μου», εξομολογείται η παρουσιάστρια.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για το Moments, το οποίο θα παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια, όπως αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα από το trailer.

Μία από τις πρώτες καλεσμένες θα είναι η Μαρία Μπεκατώρου, την οποία συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς μετά το τέλος των γυρισμάτων του βραδινού show.

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ε, ναι, συγκινήθηκα, ήταν πάρα πολύ ωραία», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε για το πώς της φάνηκε η Ζέτα Μακρυπούλια στον νέο της ρόλο: «Εγώ τη Ζέτα τη βρίσκω πάντα καταπληκτική, είναι σπουδαία παρουσιάστρια».

