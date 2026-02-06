Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να μειώνει την έκθεση σε ορισμένους ρύπους, ωστόσο αυξάνει την πρόσληψη μικροπλαστικών.

Το εμφιαλωμένο νερό συχνά θεωρείται «υγιεινότερη» επιλογή, ωστόσο υπάρχει ένα πρόβλημα: το πλαστικό.

Σύμφωνα με την Trisha Pasricha, γιατρός και επιστημονική συνεργάτιδα του Harvard, αλλά και συντάκτρια της στήλης «Ask a Doctor» της Washington Post, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι άνθρωποι που πίνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό μπορεί να καταναλώνουν επιπλέον περίπου 90.000 μικροπλαστικά κάθε χρόνο - σε σύγκριση με τα περίπου 4.000 σωματίδια αν καταναλώνουν μόνο νερό της βρύσης.

Μία σημαντική πηγή έκθεσης σε πλαστικό είναι τα μπουκάλια νερού. Το εμφιαλωμένο νερό μπορεί να μειώνει την έκθεση σε ορισμένους ρύπους, ωστόσο αυξάνει την πρόσληψη μικροπλαστικών.

Τα μικροπλαστικά είναι τόσο διαδεδομένα που ο μέσος Αμερικανός ενήλικας καταναλώνει ή εισπνέει περίπου 100.000 σωματίδια ετησίως - και η θερμότητα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες που προκαλούν απελευθέρωση μικροπλαστικών.

Το παράδοξο είναι σαφές: Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν εμφιαλωμένο νερό ως πιο υγιεινό. Το 40% των Αμερικανών πιστεύει ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι πιο ασφαλές από το νερό της βρύσης.

Σύμφωνα με την Trisha Pasricha, υπάρχει μια απολύτως εφικτή εναλλακτική: νερό βρύσης με το σωστό φίλτρο - ειδικά το φίλτρο αντίστροφης όσμωσης.

Τα φίλτρα αντίστροφης όσμωσης έχει αποδειχτεί ότι φιλτράρουν επιτυχώς μικροπλαστικά, PFAS και πάνω από 99% του μολύβδου.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα φίλτρα αντίστροφης όσμωσης είναι ακριβά, κάτι που λειτουργεί άποτρεπτικά για πολλά νοικοκυριά.

Η κατανάλωση νερού είναι θέμα ισορροπίας. Το εμφιαλωμένο νερό μειώνει κάποιους ρύπους αλλά μπορεί να αυξάνει τα μικροπλαστικά. Το νερό βρύσης είναι φθηνό και συχνά καλά ρυθμισμένο, αλλά μπορεί να περιέχει PFAS ή μόλυβδο. Τα φίλτρα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά ποικίλλουν στο τι αφαιρούν, πόσο κοστίζουν και ποιος μπορεί να τα αποκτήσει.

Τα μικροπλαστικά είναι ανησυχητικά γιατί η επιστήμη δεν έχει ακόμη πλήρως καταλάβει πώς μας επηρεάζουν. Παρόλο που η ετήσια ποσότητα που εκτιμάται ότι εισέρχεται στον οργανισμό μας φαίνεται μεγάλη, πρέπει να τη δούμε με προσοχή, καθώς πολλά από αυτά πιθανόν να αποβάλλονται και να μην παραμένουν στον οργανισμό, τονίζει η Trisha Pasricha.

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε κάθε πλαστικό από τη ζωή σας για να προστατεύσετε την υγεία σας. Μικρές, συνετές αλλαγές - όπως να μην πίνετε νερό από... ξεχασμένο μπουκάλι στο αυτοκίνητο - μπορεί να έχουν σημαντικό όφελος μακροπρόθεσμα.

Με πληροφορίες από Washington Post