Η απόφαση αυτή έχει άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις υπέρ των δανειοληπτών.

Μια από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις των τελευταίων ετών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, δικαιώνοντας τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, υιοθετώντας με ευρεία πλειοψηφία την εισήγηση του αντιπροέδρου του, Σωτήρη Πλαστήρα, έκρινε ότι οι τόκοι των ρυθμισμένων δανείων θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής.

Η απόφαση αυτή έχει άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις υπέρ των δανειοληπτών, καθώς μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους. Ο υπολογισμός των τόκων επί της μηνιαίας δόσης, αντί της τοκοχρεολυτικής μεθόδου που εφαρμόζεται διεθνώς στον τραπεζικό δανεισμό, οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερους τόκους σε βάθος χρόνου. Στην πράξη, για χιλιάδες νοικοκυριά που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καθεστώς δικαστικής ρύθμισης, η επιβάρυνση περιορίζεται και η αποπληρωμή των οφειλών καθίσταται πιο βιώσιμη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η απόφαση αίρει μια μακροχρόνια αβεβαιότητα, καθώς μέχρι σήμερα υπήρχαν αντικρουόμενες δικαστικές κρίσεις για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πολλοί δανειολήπτες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με αυξημένες απαιτήσεις από διαχειριστές δανείων και funds, τα οποία ερμήνευαν τις δικαστικές αποφάσεις με τρόπο δυσμενή για τους οφειλέτες. Πλέον, η ερμηνεία της Ολομέλειας λειτουργεί δεσμευτικά και ενισχύει τη νομική τους θέση.

Σε κοινωνικό επίπεδο, η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά δανειολήπτες που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη κυρίως για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η μείωση της οικονομικής πίεσης συμβάλλει στη σταθεροποίηση των οικογενειακών προϋπολογισμών και περιορίζει τον κίνδυνο νέων αδιεξόδων ή αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η απόφαση δημιουργεί ένα σαφές μήνυμα δικαστικής προστασίας για τους ευάλωτους οφειλέτες, επιβεβαιώνοντας ότι ο σκοπός του νόμου Κατσέλη δεν ήταν απλώς η προσωρινή ανακούφιση, αλλά η ουσιαστική επανένταξη των δανειοληπτών στην οικονομική ζωή. Αν και έχουν εκφραστεί ανησυχίες από τραπεζικούς κύκλους για τις επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, για τους ίδιους τους δανειολήπτες η απόφαση συνιστά μια ξεκάθαρη δικαίωση και ένα κρίσιμο βήμα προς μια πιο δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Παραδείγματα που δείχνουν πώς η απόφαση του Αρείου Πάγου λειτουργεί υπέρ των δανειοληπτών:

Παράδειγμα 1: Στεγαστικό δάνειο με μεγάλη οφειλή

Δανειολήπτης έχει στεγαστικό δάνειο με συνολική οφειλή 120.000 ευρώ και έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Το δικαστήριο έχει ορίσει μηνιαία δόση 300 ευρώ για 20 χρόνια.

• Παλαιός τρόπος υπολογισμού:

Οι τόκοι υπολογίζονταν επί του συνολικού ποσού των 120.000 ευρώ. Αυτό σήμαινε ότι, παρά τη χαμηλή δόση, το δάνειο συνέχιζε να «γεννά» υψηλούς τόκους, αυξάνοντας σημαντικά το τελικό ποσό αποπληρωμής και καθιστώντας τη ρύθμιση οριακά βιώσιμη.

• Νέος τρόπος (μετά την απόφαση):

Οι τόκοι υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης των 300 ευρώ. Έτσι, η συνολική επιβάρυνση από τόκους μειώνεται δραστικά και ο δανειολήπτης γνωρίζει ότι, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, το χρέος του αποπληρώνεται πραγματικά και δεν διογκώνεται.

Παράδειγμα 2: Δάνειο σε καθυστέρηση με fund

Δανειολήπτρια έχει καταναλωτικό δάνειο 40.000 ευρώ, το οποίο έχει μεταβιβαστεί σε εταιρεία διαχείρισης (fund). Έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και πληρώνει μηνιαία δόση 150 ευρώ.

• Πριν την απόφαση:

Το fund απαιτούσε τόκους με βάση το σύνολο της οφειλής, υποστηρίζοντας ότι η τοκοχρεολυτική μέθοδος είναι η «κανονική τραπεζική πρακτική». Η δανειολήπτρια αντιμετώπιζε συνεχείς πιέσεις και αβεβαιότητα για το αν η οφειλή της πράγματι μειώνεται.

• Μετά την απόφαση της Ολομέλειας:

Η ερμηνεία του Αρείου Πάγου δεσμεύει και τους servicers. Οι τόκοι υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση, περιορίζοντας δραστικά τις απαιτήσεις του fund και ενισχύοντας τη διαπραγματευτική και νομική θέση της δανειολήπτριας.