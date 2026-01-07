Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός «υπενθυμίζει», όπως σημειώνει με νόημα, όσα ανέφερε τον περασμένο μήνα προς τους συναδέλφους του εισαγγελείς, ζητώντας να εφαρμόσουν, με τη συνδρομή της Αστυνομίας όσα προβλέπει ο Νόμος. Να σχηματίζουν δηλαδή δικογραφίες για σειρά αξιοποίνων πράξεων και να προχωρούν σε συλλήψεις με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Λάδι στη φωτιά» ρίχνει η νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο οποίος επανέρχεται, ένα μήνα μετά την παραγγελία που είχε αποστείλει στις κατά τόπους Εισαγγελίες της χώρας και ζητά την εκτέλεσή της. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός «υπενθυμίζει», όπως σημειώνει με νόημα, όσα ανέφερε τον περασμένο μήνα προς τους συναδέλφους του εισαγγελείς, ζητώντας να εφαρμόσουν, με τη συνδρομή της Αστυνομίας όσα προβλέπει ο Νόμος. Να σχηματίζουν δηλαδή δικογραφίες για σειρά αξιοποίνων πράξεων και να προχωρούν σε συλλήψεις με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αναλυτικά στην παραγγελία του ο κ. Τζαβέλλας αναφέρει:

Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.

