Όλα δείχνουν αδιέξοδο με τις εκταφές των θυμάτων των Τεμπών. Έρχονται νέες ανακλήσεις.

Μόλις μια ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έθεσε με παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κ. Κατερίνα Παπαϊωάννου, η διαδικασία των εκταφών μπήκε σε φάση αδιεξόδου.

Η κ. Παπαϊωάννου προχώρησε την Παρασκευή σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της, οπότε οι δύο πρώτες εκταφές που προγραμματίστηκαν για σήμερα αναβλήθηκαν. Το σημαντικό δε στην όλη υπόθεση είναι ότι οι συγγενείς των θυμάτων που συναίνεσαν στην διαδικασία εκταφής δεν είναι εννέα, όπως διέρρεαν εισαγγελικές πηγές όλο αυτό τον καιρό, αλλά έντεκα (11)!

Σημείο αιχμής μεταξύ συγγενών και Εισαγγελίας αποτελεί η πραγματογνωμοσύνη των ειδικών εξετάσεων στις σορούς. Οι συγγενείς ζητούν να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη σε εξειδικευμένα εργαστήρια της Ευρώπης, επικαλούμενοι και τις επιστολές των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Κρήτης καθώς και του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Η Εισαγγελία από την άλλη πλευρά αρνείται την αποστολή των σορών των θυμάτων για εξετάσεις στο εξωτερικό και δεν εξηγεί – σύμφωνα με τους συγγενείς – επαρκώς τους λόγους της άρνησής της.

Ο Άρειος Πάγος δεν «φώτισε» τους λόγους της άρνησης

Η ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίσης δεν έδωσε απαντήσεις για τους λόγους της άρνησης διαταγής πραγματογνωμοσύνης σε εργαστήρια του εξωτερικού. Ο κ. Τζαβέλλας εστίασε στον τρόπο επιλογής και ορισμού των πραγματογνωμόνων, στα καθήκοντά τους και έκανε αναφορά σε προηγούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο απέρριψε αίτημα συγγενών να επιτραπεί στους τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουν σε δειγματοληψία στις σορούς και αποστολή σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Το συγκεκριμένο βούλευμα, ωστόσο, δεν απαντά στο αίτημα για πραγματογνωμοσύνη σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού. Πέραν αυτού, η παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δημιούργησε απορίες στους συγγενείς, τόσο ως προς το χρόνο που έγινε όσο και ως προς τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη.

Μερική ανάκληση

Την Παρασκευή η Εισαγγελέας προχώρησε σε μερική ανάκληση της παραγγελίας της για πέντε εκταφές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες θα αποστείλει έγγραφο μερικής ανάκλησης της παραγγελίας της για άλλες δύο εκταφές. Το βέβαιο, στον παρόντα χρόνο είναι ότι σήμερα δεν θα γίνει η εκταφή της κόρης του Αντώνη Ψαρόπουλου και της Μαρίας Καρυστιανού και η εκταφή της κόρης του Δημήτρη Μπέζα και της Φωτεινής Κοκκάλα. Με την τελευταία ανάκληση φαίνεται ότι αναβάλλεται και άλλη μία εκταφή που δεν είχε όμως προσδιοριστεί χρονικά.

Στο μεταξύ, γονείς και συγγενείς θυμάτων μετέβησαν τις προηγούμενες ημέρες (όταν έγινε γνωστή η νέα παραγγελία της εισαγγελέως για εκταφές μέχρι το τέλος της εβδομάδας) στα αστυνομικά τμήματα και κατέθεταν ότι δεν επιθυμούν εκταφές υπό τις προϋποθέσεις που έθετε η παραγγελία. Η συντριπτική τους πλειοψηφία ζητά να διαταχθεί πραγματογνωμοσύνη σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού, ώστε να γίνουν όλες οι σύνθετες και εξειδικευμένες εξετάσεις που έχουν εγγράφως αιτηθεί και οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν στα εγχώρια ιατροδικαστικά εργαστήρια, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού.

Πλέον ουδείς μπορεί να προβλέψει με σαφήνεια πώς θα εξελιχθεί η όλη υπόθεση. Το βέβαιο είναι ότι οι προσφυγές που κατέθεσαν συγγενείς θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και μέχρι τότε η διαδικασία των συγκεκριμένων εκταφών σταματά.