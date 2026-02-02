Για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, διανέμεται δωρεάν εμφιαλωμένο νερό.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου ανακοίνωσε την προληπτική απαγόρευση χρήσης πόσιμου νερού σε 10 χωριά της περιοχής, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή μετά την κακοκαιρία.

Τα χωριά που επηρεάζονται είναι: Δόξα, Χιονάδες, Ελαφοχώρι, Βρύση, Δάφνη, Σιτοχώρι, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα.

Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΔ, Νίκος Πετρίδης, δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία από πιστοποιημένο εργαστήριο της Κομοτηνής, για να διαπιστωθεί, μέσω χημικού και μικροβιολογικού ελέγχου, εάν το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά με ασφάλεια.

Μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα, απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο τροφίμων με το νερό των γεωτρήσεων των συγκεκριμένων οικισμών. Για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, η υπηρεσία διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό.