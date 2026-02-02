Απογοήτευση, ανασφάλεια και οργή εκφράζουν 9 στους 10 στη δημοσκόπηση.

Στις 13 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της ALCO, στην οποία το 18,4% δηλώνουν αναποφάσιστοι, ενώ το 18% λέει ότι είναι πολύ πιθανό να υποστηρίξει ένα νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, το 18% δηλώνεοι πως είναι πολύ πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα στις επόμενες κάλπες και το 23% απαντά «αρκετά». Καθόλου λέει το 31% στην ίδια ερώτηση και λίγο το 16%.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 23,5% στην πρόθεση ψήφου (από 23,6% τον Δεκέμβριο) και έχει προβάδισμα 13 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που καταγράφει απώλειες, καθώς υποχωρεί από το 11,6% στο 10,5%.

Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση, με 9,4% (από 9,5%) και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερία με 7,9% (από 6,3%), το ΚΚΕ με 7,1% (από 7,3%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,7%, από 4,7%. «Άλλο κόμμα», απαντά το 8,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 18,4%. «Έχουμε ένα εκλογικό σώμα που σε μεγάλο βαθμό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

Οι απαντήσεις για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Στην ερώτηση τι αισθήματα τους προκαλεί η προοπτική δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 17% απαντά θετικά, το 48% αδιάφορα και το 33% αρνητικά.

Θετικά συναισθήματα για ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού εκφράζει το 90% από τους σημερινούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 21% του ΠΑΣΟΚ, το 14% του ΚΚΕ, το 26% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 23% του ΜέΡΑ25, το 53% του Κινήματος Δημοκρατίας και το 24% από τους αναποφάσιστους.

Σε ό,τι αφορά στα αισθήματα που τους δημιουργεί η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, το 26% απαντά θετικά, το 40% αδιάφορα και το 29% αρνητικά.

Θετικά συναισθήματα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκφράζει το 9% από τους σημερινούς ψηφοφόρους της ΝΔ, το 4% του ΣΥΡΙΖΑ, το 15% του ΠΑΣΟΚ, το 16% του ΚΚΕ, το 43% της Ελληνικής Λύσης, το 33% της Νίκης, το 47% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 14% της Φωνή Λογικής, το 51% από το Κίνημα Δημοκρατίας και το 37% από τους αναποφάσιστους.

Μετά την ανακοίνωσή της για την πρόθεση δημιουργίας κόμματος, το 31% λέει ότι έχει το ίδιο καλή γνώμη για τη Μαρία Καρυστιανού, το 9% καλύτερη, το 27% χειρότερη και το 9% το ίδιο κακή.

Ψήφος διαμαρτυρίας από το 58%

Από τους ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, το 58% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει για να εκφράσει διαμαρτυρία, ενώ το 37% θα επιλέξει με γνώμονα την κυβερνητική σταθερότητα.

Το 14% δηλώνει ότι είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση, προκειμένου να ψηφίσει ένα κόμμα, αλλά το 76% απαντά πως χρειάζεται ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης με το οποίο να συμφωνεί.

Αρνητικά συναισθήματα εκφράζουν 9 στους 10

Εννιά στους δέκα εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το 38% εκφράζει απογοήτευση, ποσοστό πέντε μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο, το 27% ανασφάλεια και το 25% οργή, αύξηση 3%.

Για το 76%, οι προτεραιότητες της πολιτικής της πολιτικής κυβέρνησης δεν ταυτίζονται με εκείνες της κοινωνίας, ενώ το 16% εκφράζει διαφορετική άποψη.

Τέλος, το 71% λέει ότι η κυβέρνηση έχασε από τον χειρισμό του θέματος με τους αγρότες, ενώ το 13% πιστεύει ότι έχει κερδίσει.

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της ALCO