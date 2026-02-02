Η ηγεσία του κόμματος ταλαντεύεται μεταξύ πειθαρχικών μέτρων και στο, όπως λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, να αφήσουν τα στελέχη που ασκούν κριτική να εκτίθενται στον κόσμο της παράταξης για τη στάση τους.

Περισσότερο σε προεκλογική εσωκομματική περίοδο παραπέμπει το κλίμα που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ παρά σε φάση προσυνεδριακής διαδικασίας, η οποία θα εξελιχθεί ακριβώς έναν χρόνο πριν τις εθνικές εκλογές και η οποία εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να λειτουργεί αμιγώς συσπειρωτικά.

Το προεδρικό μπλοκ κατηγορεί μια σειρά κεντρικών στελεχών πως σε καθημερινή βάση δημιουργούν προβλήματα, θολώνουν το μήνυμα και πως όλες τους οι παρεμβάσεις δεν είναι αντιπολιτευτικές αλλά με το βέλος στραμμένο προς το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη. Στον αντίποδα ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή για τις συμμαχίες, πως η ασάφεια για τις κυβερνητικές συνεργασίες δημιουργεί τα προβλήματα και πως δεν λειτουργεί το κόμμα στοιχειωδώς δημοκρατικά. Τελευταίο κρούσμα που έχει προκαλέσει μεγάλες εντάσεις είναι οι διορισμοί των γραμματέων των Νομαρχιακών Οργανώσεων λόγω του συνεδρίου, με στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να καταγγέλλουν πως οι αλλαγές που έγιναν σε επίπεδο γραμματέων αφορούν αποκλειστικά σε γραμματείς που δεν ήταν στον κύκλο του προέδρου, αλλά στήριζαν στελέχη όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Χάρης Δούκας κλπ.

Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα η κατάσταση έχει φορτιστεί ακόμα περισσότερο λόγω των φημών που υπάρχουν για διαγραφές, κυρίως προς το πρόσωπο του δημάρχου Αθηναίων, που είναι αυτός που κάνει και την πιο πολιτική κριτική στον Ανδρουλάκη(λάθος στρατηγική, διάλογο με τα κόμματα της αριστεράς, ψήφισμα κατά της κυβερνητικής συνεργασίας με την ΝΔ κ.α). Η σχέση Ανδρουλάκη- Δούκα είναι στα ναδίρ και μάλιστα υπάρχουν εισηγήσεις στο ηγετικό μπλοκ να βγουν μια σειρά στελεχών που είναι κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να επιτεθούν στον κ. Δούκα στο ζήτημα που τον πονάει. Ποιο είναι αυτό; Πως δεν ασχολείται με τα προβλήματα της Αθήνας και πως η έννοια του είναι να δημιουργεί προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας ότι έχει στρατηγική ακόμα και εξόδου.

Αυτό, ωστόσο, που δεν φαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα για το ΠΑΣΟΚ είναι στρατηγική εξόδου από την εσωστρέφεια. Η ηγεσία του κόμματος ταλαντεύεται μεταξύ πειθαρχικών μέτρων και στο, όπως λένε στην Χαριλάου Τρικούπη, να αφήσουν τα στελέχη που ασκούν κριτική να εκτίθενται στον κόσμο της παράταξης για τη στάση τους. Όπως και να έχει, η καχυποψία είναι έκδηλη, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη σύνθεση του συνεδρίου. Εκεί που τα οργανωτικά στελέχη των κυρίων Δούκα και Γερουλάνου βάζουν συνεχώς ζητήματα για τον αριθμό των συνέδρων, ιδίως αυτών που θα επιλεγούν με τη διαδικασία του ex officio. Εκτιμούν πως το προεδρικό μπλοκ θέλει να εκλέξει πλήρως τη σύνθεση του συνεδρίου, άρα και το συνέδριο με τις αποφάσεις που θα λάβει για κρίσιμα ζητήματα.

Οι δίαυλοι και οι σκέψεις για κοινές εκδηλώσεις με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Την ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα ο σχεδιασμός του κόμματος δείχνει ότι θέλει να προχωρήσει τα θέματα των ανοιγμάτων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης έχει ετοιμάσει έναν πρώτο μεγάλο κατάλογο που θα παρουσιάσει άμεσα στον κ. Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάτω από τα ραντάρ κινείται σε δυο άξονες. Ο πρώτος είναι οι εντάξεις στελεχών που ετοιμάζει, αδιαφορώντας για πιθανές αντιδράσεις και ο δεύτερος είναι ο διάλογος που έχει αναπτύξει με τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Πέραν του κ. Χαρίτση με τον οποίο έχει σταθερό δίαυλο, εδώ και λίγες εβδομάδες επικοινωνεί σε αρκετά καλό επίπεδο με τον κ. Φάμελλο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχουν παίξει ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης και ο διευθυντής του γραφείου του κ. Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Οι συζητήσεις έως τώρα εξαντλούνται σε θέματα κοινοβουλευτικών δράσεων, παρότι στο τραπέζι έχει πέσει και η ιδέα να γίνουν κάποιες κοινές εκδηλώσεις με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, με τον κ. Ανδρουλάκη να σταθμίζει το πως θα εισπράξει ένα τμήμα τους κόμματός του αυτές τις πρωτοβουλίες.