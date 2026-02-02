Ποιος προώθησε την απίστευτη αυτή πρόταση στον Νίκο Ανδρουλάκη;

Να συμμετέχουν σε «τραπέζια διαλόγου» που θα στηθούν στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα προοδευτικά κόμματα, όπως τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει η προοπτική της κοινής εκλογικής καθόδου στις εκλογές!

Κάτι που δεν πρέπει να είσαι και ...σοφός για να καταλάβεις ότι κανένας από τους παραλήπτες δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση, εκτός και αν είναι πολιτικά ηλίθιος!

Το ερώτημα της στήλης είναι ποιος είναι αυτός που προώθησε τη σχετική πρόταση στον Νίκο Ανδρουλάκη!

Να τον ...προσέξει στο εξής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτόν και τις ...φαεινές ιδέες που έχει!

Β.Σκ.