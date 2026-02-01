Τι ανέφερε για το τραγικό δυστύχημα στο «Βιολάντα», την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ αλλά και για τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος έδωσε συνέντευξη στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης - TV100 την Κυριακή (01/2) τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Είμαστε απολύτως συνεπείς εδώ και έναν χρόνο και όλες τις πρωτοβουλίες μας τις προτείνουμε να υλοποιηθούν από όλα τα προοδευτικά κόμματα. Να διακηρύξουμε, να συμφωνήσουμε σε μια δήλωση ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί για ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό θεωρώ ότι θα δώσει και στον κόσμο έμπνευση και θα δώσει και μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει».

Αναλυτικά τα βασικά σημεία:

«Ήταν μια πολύ άσχημη εβδομάδα. Δεν μπορούμε με τα λόγια να καλύψουμε το έλλειμμα, τη θλίψη, τον πόνο. Την Παρασκευή επισκέφθηκα μαζί με τους βουλευτές και τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το γήπεδο της Τούμπας, όπου με ένα λουλούδι κι ένα κερί αποχαιρετήσαμε κι εμείς τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, απώλεια που αφήνει δυστυχώς μια σκιά στην πόλη και μια θλίψη.

Γι αυτόν τον λόγο, μαζί με το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα ακυρώσαμε τις εκδηλώσεις μας μέχρι και σήμερα. Δεν θα θέλαμε μια πολιτική εξωστρέφεια, όταν υπάρχει ένα τέτοιο βαρύτατο κλίμα, θλίψη και συγκίνηση για τις απώλειες.

Επισκέφθηκα την προηγούμενη μέρα, την Πέμπτη και τα Τρίκαλα. Και στη συνέχεια εδώ στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκα με το Εργατικό Κέντρο, αλλά και τον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας, Ανδρέα Στοϊμενίδη.

Όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση επιτίθεται στους συνδικαλιστές και τους κατηγορεί για την αποκάλυψη των στοιχείων των εργατικών δυστυχημάτων. Αλλά γιατί υπάρχει και ένα σοβαρότατο έλλειμμα στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Και εμείς έχουμε επιλέξει ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να παρέμβουμε για να αποκαταστήσουμε και αυτά τα σοβαρά ελλείμματα.

Η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρα ευθύνες στην υποβάθμιση των κανόνων και των ελέγχων στην υγεία και στην ασφάλεια της εργασίας. Για τα θέματα του δυστυχήματος αυτού καθαυτού, περιμένουμε να τελειώσουν όλα τα πορίσματα.

Και η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ότι υπήρχε πολύμηνη διαρροή προπανίου και ένα αυθαίρετο υπόγειο, το οποίο λειτούργησε ως βόμβα κυριολεκτικά, και η έκρηξη του καύσιμου αερίου που είχε συγκεντρωθεί εκεί, και οδήγησε σε αυτό τον τραγικό θάνατο πέντε μητέρων εργαζομένων, είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα, το οποίο ήδη δημιουργεί ευθύνες.

Όμως υπάρχει μεγάλη πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, διότι ο κ. Μητσοτάκης, θεωρώντας ότι λειτουργεί -κακώς- ως «οδοστρωτήρας» προς όφελος των εργοδοτών, έχει επιλέξει να υποβαθμίσει τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η υπουργός Εργασίας και ο υπουργός Υγείας προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες να κρύψουν, τα εργατικά δυστυχήματα. Είναι αδιανόητο. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να παρέμβουμε.

Την Πέμπτη στείλαμε στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά πρόταση νόμου για διάλογο και Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο είχα ήδη ανακοινώσει στη Βουλή.

Είμαστε απολύτως συνεπείς εδώ και έναν χρόνο και όλες τις πρωτοβουλίες μας τις προτείνουμε να υλοποιηθούν από όλα τα προοδευτικά κόμματα.

Στη συζήτηση με το Εργατικό Κέντρο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας ανέδειξα ότι τα εργασιακά είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει επίσης τα προοδευτικά κόμματα να συζητήσουν.

Εμείς έχουμε ένα σταθερό κάλεσμα στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά εντός της Βουλής, στις κινήσεις που υπάρχουν στον προοδευτικό χώρο εκτός της Βουλής και σε κινήματα όπως είναι ο Νίκος ο Κοτζιάς και το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκκαλης και το «Κόσμος» με το οποίο κάναμε και κοινή εκδήλωση. Και βέβαια έχουμε πει ότι σε αυτή την πρωτοβουλία της ύπαρξης μιας ενιαίας προοδευτικής απάντησης, ενός προοδευτικού ψηφοδελτίου στις άλλες εκλογές, ενωτικού και μεγάλου, έχει σαφέστατα σημαντικό ρόλο ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα αυτή η πρότασή μας έχει ήδη ξεκάθαρους αποδέκτες και βέβαια έχει όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες.

Η κοινωνία λέει «βρείτε τα για να υπάρχει μια απάντηση». Αυτό που είναι το πιο σημαντικό, είναι να αποφασίσουμε και να δηλώσουμε όλοι ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Σε αυτό εμείς δεν βάζουμε καμία προϋπόθεση και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Επείγει όμως να δοθούν απαντήσεις, γιατί έχουμε καθυστερήσει.

Να διακηρύξουμε, να συμφωνήσουμε σε μια δήλωση ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί για ένα κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό θεωρώ ότι θα δώσει και στον κόσμο έμπνευση και θα δώσει και μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει.

Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπερβούμε κομματικούς εγωισμούς, φιλοδοξίες, αντιθέσεις του παρελθόντος, προσωπικές επιλογές. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες.

Η επιλογή και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει γίνει με βάση αποφάσεις των οργάνων του. Περιμένουμε όμως και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο χρόνος πλέον πιέζει. Εμείς έναν χρόνο μιλάμε για συνεργασίες, έχουμε δει αρνήσεις, έχουμε δει καθυστερήσεις, δεν έχουμε πλέον περιθώριο, γιατί τα πράγματα στην κοινωνία δεν πάνε καλά. Και τηλέφωνα θα γίνουν αν χρειαστεί. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ο τρόπος σε δημόσιο βήμα, σοβαρά, να βγουν και οι υπόλοιποι επικεφαλής ή και όσοι ενδιαφέρονται για μια τέτοια πρωτοβουλία να πουν «είμαστε εδώ».

Και ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη και ο Πέτρος Κόκκαλης έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Το θεωρώ θετικό. Περιμένουμε και την τοποθέτηση της Νέας Αριστεράς. Είδα μια συνέντευξη του Αλέξη Χαρίτση στην ίδια κατεύθυνση και θεωρώ ότι μπορούμε άμεσα να βρούμε λύσεις. Περιμένουμε και τον κ. Ανδρουλάκη και είμαστε προφανώς, όπως είπα και σε αναμονή και της επιλογής-πρότασης του Αλέξη Τσίπρα.

Στηρίζουμε όλοι την προσπάθεια για τη διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών. Και στηρίζουμε τον Σύλλογο, τους γονείς με όλες τις μορφές και τις εκφράσεις. Και το έχουμε κάνει στο παρελθόν με μεγάλες πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όσον αφορά για την πιθανή πολιτική επιλογή της κας Καρυστιανού και όσα έχουν ήδη αρχίσει να διατυπώνονται σε δημόσιο βήμα… Θα κριθεί για αυτές τις προτάσεις και από τους πολίτες. Δεν θεωρώ ότι αυτά τα οποία έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής εντάσσονται στον προοδευτικό άξονα της πολιτικής, δηλαδή στη δυνατότητα συνεργασιών. Αντίθετα, έχω ακούσει και αναχρονιστικές τοποθετήσεις, όπως για την άμβλωση. Ισοπεδωτικές για την Αριστερά και τη Δεξιά, που βάζει τις ευθύνες για τα μνημόνια στον ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε την πατρίδα μας για να βγει από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε και τις ευθύνες του κυρίου Μητσοτάκη για το μπάζωμα της αλήθειας στα Τέμπη».

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Αριστεράς είναι σταθερά υπέρ του διαλόγου (με την Τουρκία) και της συνεργασίας για να επιλυθούν τα μεγάλα ζητήματα και το ένα βασικό θέμα, το οποίο είναι το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Αλλά ταυτόχρονα, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο σε αυτόν τον διάλογο να θιχτούν θέματα που αφορούν την κυριαρχία της χώρας.

Δυστυχώς την περίοδο της δεύτερης θητείας του κυρίου Μητσοτάκη έχουμε δει ένα διπλωματικό "εκκρεμές". Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης αρχικά είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα υπεραισιοδοξίας στον ελληνοτουρκικό διάλογο. Ξαφνικά πέρυσι τον Δεκέμβρη ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για προσφυγή στη Χάγη. Η χώρα μας πρέπει να έχει μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι δική μας πρωτοβουλιακή, ενεργητική, παραμετρική, γιατί και η λογική του δεδομένου συμμάχου δεν δίνει δύναμη στη χώρα μας και η χώρα μας πρέπει να έχει πρωτοβουλίες αντίστοιχες με αυτές που είχε πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πχ την πρωτοβουλία 3+1 στην Ανατολική Μεσόγειο, που ήταν πάρα πολύ σημαντική και για τα θέματα της χώρας μας και για τα όλα τα θέματα, τα οποία συζητούμε σε σχέση με έναν γείτονα, ο οποίος δεν έχει και την καλύτερη συμπεριφορά, είναι αναθεωρητής, δεν σέβεται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας.

Και εμείς από αυτό ξεκινάμε, σε αυτό στηριζόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να αποδυναμωθεί το Διεθνές Δίκαιο και οι διεθνείς οργανισμοί.

Ο κ. Μητσοτάκης με τη συζήτηση που άνοιξε για την ψήφο των αποδήμων και τη Συνταγματική συζήτηση, θέλει να θολώσει το τοπίο. Δηλαδή θέλει να κρύψει τα σκάνδαλα. Θέλει να κρύψει τα προβλήματα της ακρίβειας. Θέλει να κρύψει τα ελλείμματα, τις ανάγκες στην εξωτερική πολιτική.

Η χώρα μας, αυτό για το οποίο δυστυχώς έγινε γνωστή το τελευταίο διάστημα, είναι για την παραβίαση του Συντάγματος. Και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε τώρα, ενόψει Συνταγματικής αναθεώρησης, είναι πως θα έχουμε ένα Σύνταγμα το οποίο θα το σεβόμαστε. Διότι εγώ δεν βλέπω να υπάρχει σεβασμός στο Σύνταγμα από την πλευρά της κυβέρνησης.

Για μας είναι πολύ σημαντική η συζήτηση. Και θα συμμετέχουμε. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που βαρύνεται με παραβιάσεις του Συντάγματος και μη σεβασμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα συμμετέχουμε στη δημοκρατική συζήτηση.

Εμείς κάναμε ήδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τοποθετήθηκα ήδη για μεγάλα ζητήματα, όπως για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, όπως για το θέμα της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αλλά όπως και για πολλά άλλα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της εργασίας, της Υγείας, των δημόσιων αγαθών, για τα οποία έχουμε σοβαρότατα προβλήματα στη χώρα και θα έπρεπε να αναβαθμίσουμε και το Συνταγματικό κείμενο, αλλά και όλες τις δημοκρατικές λειτουργίες.

Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει την τήρηση και την ενίσχυση των Συνταγματικών προβλέψεων και των δημοκρατικών λειτουργιών. Και είμαστε μια χώρα «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης για παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Αυτό είναι σοβαρή ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και δεν θα την αφήσουμε να ξεχαστεί».