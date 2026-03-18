Ο κ.Φάμελλος τόνισε πως «λύση είναι η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των προοδευτικών πολιτών και σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι συνεπής, ξεκάθαρος και αποτελεί εγγύηση της ενωτικής προσπάθειας».

Μήνυμα ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ περνάει μέσα από την ανασυγκρότηση ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης και της «κυβερνώσας Αριστεράς» και όχι με τυχοδιωκτικές κινήσεις απελπισίας, όπως θα ήταν μια πιθανή αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές, απέναντι ακόμα και στον Αλέξη Τσίπρα, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας πως «στο πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο».

Παράλληλα, άφησε σαφέστατες αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, καθώς όπως είπε «Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος. Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».

Στην πραγματικότητα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στα στελέχη εκείνα που τις προηγούμενες ημέρες διακινούσαν κείμενο με «χρονοδιάγραμμα», με στόχο να «σαμποτάρουν» τις πιθανές συνεργασίες, ώστε το κόμμα να κατέβει μόνο τους στις εκλογές.

Αναλυτικά τα σημεία της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου

Ο τραμπισμός εξελίσσεται σε δόγμα όπου το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει του διεθνούς δικαίου και η κυβέρνηση επιλέγει την επικίνδυνη πρόσδεση στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου.

Ο κος Μητσοτάκης επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο εκφραστής της ασφάλειας και της σταθερότητας, ενώ η μόνη σταθερότητα που εγγυάται είναι αυτή της αισχροκέρδειας, των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση στο Ιράν. Επεσήμανε πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις και δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η χώρα οφείλει να ανακαλέσει τη μεταφορά πυραύλων Patriot που μεταφέρθηκαν το 2021 στη Σαουδική Αραβία και να αποτελεί προτεραιότητα ο άμεσος επαναπατρισμός όλων όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται και ο απεγκλωβισμός των ναυτικών από τα σημεία του πολέμου. Και είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να θέτει συνεχώς, δημόσια και ρητά τις θέσεις αυτές.

Επιμένουμε στο σχέδιο των επτά σημείων για την ειρήνη και ασφάλεια που έχουμε προτείνει για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή (και αναλυτικά στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΠΓ). Και βεβαίως επιμένουμε στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών και επαναλαμβάνουμε την αυτονόητη στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ξεκινάμε καμπάνια για την Ειρήνη και κατά του πολέμου. Η υπεράσπιση της Ειρήνης είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής μας ταυτότητας. Και πρέπει αυτή η καμπάνια να ενώσει τις προοδευτικές φωνές και να κινητοποιήσει ολόκληρη την κοινωνία.

Στο κύμα ακρίβειας και αισχροκέρδειας που ήδη υπάρχει με ευθύνη της κυβέρνησης, προστίθενται οι επιπτώσεις της πολεμικής κλιμάκωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν αρκούν και δεν θα πετύχουν. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση φοβούνται να πουν τη λέξη «διυλιστήρια». Εκεί είναι η πηγή της αισχροκέρδειας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει αύριο πρωί στη Βουλή τροπολογία με 4 άξονες για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και της ακρίβειας. Θα περιλαμβάνει:

Αναστολή του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για ένα εξάμηνο,

Μείωση του ΕΦΚ σε όλα τα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή της ΕΕ,

Πλαφόν και περιορισμό του περιθωρίου διύλισης,

Πλαφόν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που θα αντιμετωπίσει αισχροκέρδεια από ολιγοπώλια και μεσάζοντες.

Το πρόγραμμα μας είναι κοστολογημένο και βοηθά ουσιαστικά όλη την κοινωνία και τα νοικοκυριά.

Για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας απαιτούνται αποτελεσματικοί και σαρωτικοί έλεγχοι, ο έλεγχος και η ρύθμιση της αγοράς και η ουσιαστική παρέμβαση του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ.

Σημαντική θα είναι και η επίπτωση στον αγροτικό κόσμο, μετά και τη νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων, έναν κλάδο για τον οποίο η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο μετά τις κινητοποιήσεις. Αντίθετα εξακολουθεί να υλοποιεί το σχέδιο Πισσαρίδη όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κερδίσει τον τίτλο της κυβέρνησης των σκανδάλων. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών οργάνωσε και συγκάλυψε το παρακρατικό σύστημα παρακολουθήσεων. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου. Οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Και να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.

Τρία χρόνια μετά, το έγκλημα των Τεμπών ο ελληνικός λαός απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη. Είμαστε στο πλευρό των συγγενών και ολόκληρης της κοινωνίας στον αγώνα που κάνουν για αλήθεια, δικαιοσύνη, ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών.

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αποκάλυψη του εγγράφου Βάρρα κατέρριψε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί άγνοιας και θέτει σοβαρά ζητήματα παραπλάνησης της Βουλής, ψευδορκίας στην Εξεταστική Επιτροπή και απόπειρας συγκάλυψης του σκανδάλου. Η αποκάλυψη του εγγράφου αποτελεί μια σημαντική νίκη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και επιβεβαιώνει την ορθότητα της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής.

Όσον αφορά το σκάνδαλο των προγραμμάτων κατάρτισης, οι αποκαλύψεις για την κα Στρατινάκη και του συντρόφου της, καθώς και του κου Παναγόπουλου αποκαλύπτουν ένα ακόμα γαλάζιο σκάνδαλο.

Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική, η προοδευτική διέξοδος.

Όλες οι συλλογικές μας αποφάσεις εδώ και 1,5 χρόνο (Συνέδριο, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία) υπηρετούν την ανάγκη της κοινωνίας, την εκφράζουν και την μετατρέπουν σε πολιτικό σχέδιο.

Εμείς έχουμε θέσει ξεκάθαρα, με συνέπεια και ειλικρίνεια την πρότασή μας προς τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα. Και με δημόσιες προσκλήσεις, και με τις 10+1 προτάσεις ως βάση για την προγραμματική συζήτηση και με το σχέδιο της Προοδευτικής Ελλάδας που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ.

Με απόφαση και της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής έχουμε οργανώσει, συμμετάσχει και στηρίξει πολλές συζητήσεις και σε επίπεδο κορυφής (για το κλίμα, την αγροτική στρατηγική, τη νησιωτικότητα) και σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε πάρει επίσης πολλές κοινές πρωτοβουλίες κυρίως με τη Νέα Αριστερά στη Βουλή, αλλά και με άλλα προοδευτικά κόμματα.

Όμως παραμένει ανοιχτή η ανάγκη της κυβερνώσας προοδευτικής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα που τον στηρίζει. Ο κοινός προοδευτικός πόλος πρέπει να είναι ο στόχος.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα συμπόρευσης από άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος.

Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο.

Η Νέα Αριστερά μιλάει για «Λαϊκό Μέτωπο», οφείλει, όμως, να ξεκαθαρίσει αν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ενώ ταυτόχρονα σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο.

Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς.

Λύση είναι η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των προοδευτικών πολιτών και σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι συνεπής, ξεκάθαρος και αποτελεί εγγύηση της ενωτικής προσπάθειας. Και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πολιτική δράση για να δυναμώσει η πρόταση της ενότητας.

Με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων θα δοθεί πνοή και θα κινητοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις, τις οποίες φοβάται και η Δεξιά και το σύστημα.

Και σε αυτή την περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει παράξει πολύ σημαντικό έργο σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικό, οργανωτικό, αλλά στην εσωτερική του οργάνωση.

Μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να ανακοινώσουμε την πλήρη εξυγίανση των οικονομικών του κόμματος. Όταν ανέλαβα πρόεδρος υπήρχε ένα μεγάλο χρέος, ύψους 2,9 εκατομμυρίων, το οποίο σήμερα έχει μηδενιστεί. Και φέτος το κόμμα θα έχει θετικό ισολογισμό και πλεόνασμα. Αυτή είναι η διαφορά μας, δεν χρωστάμε ούτε σε προμηθευτές, ούτε στις τράπεζες.

Στα κομματικά ΜΜΕ, χωρίς να σταματά η προσπάθεια που κάνουμε, καταφέραμε κάτι σημαντικό. Έγινε διακανονισμός για να αποπληρωθούν τα δεδουλευμένα όλων των εργαζόμενων. Ήδη πληρώθηκε η πρώτη δόση και θα αποπληρωθούν όλοι οι χρωστούμενοι μισθοί. Ήταν υποχρέωση μας και την κάναμε πράξη. Έχουμε υποχρέωση να κάνουμε πολλά ακόμα στα Μέσα Ενημέρωσης και για τη μείωση του κόστους λειτουργίας αλλά και για την αύξηση των εσόδων. Και ήδη υπάρχει σοβαρή πρόοδος στα διαδικτυακά εργαλεία και στις παραγωγές multimedia της Αυγής και του Κόκκινου με μεγάλη αύξηση της απήχησης.

Συμπερασματικά, έχουμε κατοχυρώσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δημόσια για τη στρατηγική της προοδευτικής διεξόδου και για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Πλέον με βάση την πρότασή μας τοποθετούνται και τα υπόλοιπα κόμματα, η κοινωνία τη ζητάει και έχουμε συμβάλει σημαντικά την προετοιμασία μίας ενωτικής προοδευτικής προοπτικής με τη σταθερότητα του κόμματός μας και τη σοβαρότητα της δουλειάς μας. Σαφώς δεν είναι εύκολο, αλλά είναι απαίτηση και ανάγκη της κοινωνίας και για τον λόγο αυτόν, το θέτουμε και στα υπόλοιπα κόμματα και τις προοδευτικές δυνάμεις