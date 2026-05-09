Το απόφθεγμα του Πλάτωνα «μπορούμε εύκολα να συγχωρήσουμε ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι. Η πραγματική τραγωδία της ζωής είναι όταν οι ενήλικες φοβούνται το φως» εκφράζει με βαθύ και διαχρονικό τρόπο μια σημαντική αλήθεια για την ανθρώπινη φύση.

Ο φόβος του παιδιού απέναντι στο σκοτάδι είναι κάτι φυσιολογικό, αφού το σκοτάδι συνδέεται με το άγνωστο και την ανασφάλεια. Ένα παιδί δεν έχει ακόμη αποκτήσει εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να κατανοεί τον κόσμο γύρω του. Γι’ αυτό ο φόβος του είναι αθώος και δικαιολογημένος.

Αντίθετα, ο φόβος των ανθρώπων απέναντι στο «φως» έχει βαθύτερη και πιο τραγική σημασία. Το φως συμβολίζει τη γνώση, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αυτογνωσία. Πολλοί άνθρωποι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αλήθεια και να εξελιχθούν πνευματικά, επιλέγουν να μένουν στο σκοτάδι της άγνοιας ή της προκατάληψης. Συχνά φοβούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, επειδή αυτή μπορεί να ανατρέψει όσα θεωρούσαν βέβαια ή να τους αναγκάσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης και ζωής.

Το απόφθεγμα συνδέεται άμεσα με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και ιδιαίτερα με την περίφημη «Αλληγορία του Σπηλαίου». Στην αλληγορία αυτή, οι άνθρωποι παρουσιάζονται σαν δεσμώτες μέσα σε ένα σκοτεινό σπήλαιο, όπου βλέπουν μόνο σκιές και πιστεύουν ότι αυτές αποτελούν την πραγματικότητα. Όταν κάποιος βγει έξω και αντικρίσει το φως του ήλιου, δηλαδή την αλήθεια, αρχικά δυσκολεύεται και πονά, όμως τελικά κατανοεί τον πραγματικό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, οι υπόλοιποι δεσμώτες αρνούνται να τον πιστέψουν και φοβούνται το φως της γνώσης.

Στη σύγχρονη εποχή, το νόημα του αποφθέγματος παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρο. Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν να ενημερωθούν σωστά, να παραδεχτούν τα λάθη τους ή να δεχτούν διαφορετικές απόψεις. Προτιμούν την ασφάλεια των συνηθειών και των ψευδαισθήσεων αντί να αναζητήσουν την αλήθεια. Έτσι, ο φόβος του φωτός γίνεται εμπόδιο για την πρόοδο τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας.

Ο Πλάτωνας, μέσα από αυτό το απόφθεγμα, καλεί να ξεπεράσουμε τους φόβους μας απέναντι στη γνώση και την αλήθεια. Η πραγματική ελευθερία και εξέλιξη έρχονται μόνο όταν έχουμε το θάρρος να αντικρίσουμε το «φως», ακόμη κι αν αυτό είναι δύσκολο ή επώδυνο.

Πηγή timesofindia.indiatimes.com