Στην Επιτροπή Δεοντολογίας στέλνει τον Ζαχαριάδη, ο Παναγιωτόπουλος.

Ένα ακόμα πεδίο σύγκρουσης στο εσωκομματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, προστέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη και μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, ζήτησε την παραπομπή του Κώστα Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λόγος είναι πως το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, βρίσκεται εκτός γραμμής. Και πως εκφράζει δημόσια τις προσωπικές του απόψεις –κυρίως σε ότι αφορά τις πιθανές μελλοντικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα- και όχι τις συλλογικές αποφάσεις.

Γι αυτό και έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, Φώτη Κουβέλη, ζητώντας την παραπομπή του κ.Ζαχαριάδη. Ωστόσο, πηγές της Επιτροπής Δεοντολογίας, μιλώντας στο Dnews.gr, ανέφεραν πως ακόμα και αν ο κ.Παναγιωτόπουλος έχει δίκιο, το ζήτημα δεν είναι πειθαρχικό, αλλά πολιτικό. Επομένως, η Επιτροπή είναι παντελώς αναρμόδια για να επιληφθεί του ζητήματος.

Όπως και να έχει, είναι προφανές ότι το κλίμα πριν τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, δυναμιτίζεται από έναν συνεργάτη του Παύλου Πολάκη. Και ενώ είναι σαφές ότι στο κόμμα υπάρχουν δύο διαφορετικές γραμμές, που αναμένεται να συγκρουστούν για τη μελλοντική του πορεία.