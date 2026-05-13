Ξέμεινε από δυνάμεις ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία.

Η Βαλένθια πήρε το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας καθώς κέρδισε στο γήπεδό της τον Παναθηναϊκό με 81-64.

Στη Roig Arena, η Βαλένθια δεν άφησε κανέναν περιθώριο στους «πράσινους» οι οποίοι αν και πάλεψαν δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Οι Ισπανοί κατάφεραν ένα σερί τριών νικών, ενώ σήμερα ξεχώρισαν οι Τέιλορ, Ντε Λαρέα και Μοντέρο.

ΜVP ήταν αναμφίβολα ο Μπαντιό ο οποίος έβαλε 20 πόντους, είχε πέντε ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψίματα, όλα αυτά σε 27 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64

Τα ζευγάρια του Final Four της Αθήνας

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (22/4 - 18:00 & 21:00)

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

2. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Βαλένθια (Ισπανία)

ΤΕΛΙΚΟΣ (24/5)

Νικητής 1 - Νικητής 2 21:00