Βροχερός θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Αναλυτικά:

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στα υπόλοιπα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως στα νότια και πιθανόν και σε ημιορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της κεντρικής Στερεάς από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο το μεσημέρι έως 7 μποφόρ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 16 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με19 και στα υπόλοιπα τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.