Με βάση το νέο μοντέλο υπολογισμού που τέθηκε σε ισχύ, το τελικό κόστος για τις περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής ανέρχεται πλέον σε 566,05 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές και σε 598,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις επιχειρήσεις.

Ακριβότερο γίνεται πλέον το κόστος της ρευματοκλοπής, μετά την εφαρμογή από την 1η Απριλίου του νέου πλαισίου χρεώσεων που ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ, με στόχο τον περιορισμό ενός φαινομένου που προκαλεί σημαντικές απώλειες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνει τελικά τους συνεπείς καταναλωτές.

Η οικονομική ζημία από τις ρευματοκλοπές υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ ετησίως, κόστος που μετακυλίεται στους λογαριασμούς ρεύματος μέσω των χρεώσεων χρήσης δικτύου.

Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται τόσο η βασική τιμή της μη καταγεγραμμένης ενέργειας όσο και οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, ενώ προστίθεται και επιπλέον επιβάρυνση για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους που αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τον εντοπισμό και τη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων.

Ειδικότερα, για τις παροχές χαμηλής τάσης το διαχειριστικό κόστος για μονοφασική παροχή διαμορφώνεται στα 294,54 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και στα 407,07 ευρώ όταν απαιτείται αλλαγή εξοπλισμού. Για τις τριφασικές παροχές, το αντίστοιχο κόστος φτάνει τα 330,11 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και τα 461,65 ευρώ με αλλαγή. Στις παροχές μέσης τάσης, που αφορούν κυρίως επαγγελματικές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις, το κόστος ανέρχεται στα 365,68 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και στα 662,21 ευρώ όταν απαιτείται νέα εγκατάσταση εξοπλισμού.

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η εφαρμογή της λεγόμενης «Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής» (ΔΟΤ), μέσω της οποίας υπολογίζεται η αξία της ενέργειας που δεν έχει καταγραφεί λόγω παράνομης κατανάλωσης. Η τιμή αυτή ενσωματώνει το συνολικό μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ενώ στη συνέχεια επιβάλλεται προσαύξηση που για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών φτάνει το 100%. Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, η προσαύξηση περιορίζεται στο 50%.