Η Protergia, η ενέργεια της METLEN, παρουσιάζει το Value Seasonal, ένα επαγγελματικό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας 12μηνης διάρκειας, σχεδιασμένο ειδικά για επιχειρήσεις με έντονη εποχικότητα στη λειτουργία και στην κατανάλωσή τους.

Ανταποκρινόμενη στον πραγματικό κύκλο δραστηριότητας των εποχιακών επιχειρήσεων, η Protergia ανέπτυξε ένα νέο προϊόν με δύο διακριτές περιόδους χρέωσης, που «κουμπώνουν» στις διαφορετικές ανάγκες τους μέσα στο έτος. Επιχειρήσεις όπως τουριστικά καταλύματα ή μονάδες εστίασης σε τουριστικές περιοχές λειτουργούν σε δύο εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα: από τη μία, τους μήνες υψηλής ζήτησης, όπου η κατανάλωση αυξάνεται και η προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους είναι κρίσιμη, και από την άλλη, την περίοδο χαμηλής δραστηριότητας, όπου προτεραιότητα είναι ο περιορισμός των σταθερών επιβαρύνσεων.

Το τιμολόγιο Value Seasonal της Protergia, με βάση την παραπάνω λογική, υιοθετεί μια δομή δύο περιόδων (Season / Off Season), δίνοντας τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά το ενεργειακό του κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν (Μάιος–Οκτώβριος), προσφέρει σταθερή τιμή προμήθειας 0,1449 €/kWh και πάγιο 11,90 €/μήνα, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα όταν η πίεση είναι στο μέγιστο. Αντίστοιχα, στην εκτός σεζόν περίοδο (Νοέμβριος–Απρίλιος), εφαρμόζεται κυμαινόμενη τιμή βάσει τύπου με μηδενικό πάγιο, ώστε να αποφεύγονται σταθερές χρεώσεις όταν η επιχείρηση υπολειτουργεί ή παραμένει κλειστή.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών, ενώ η έναρξη της σύμβασης καθορίζει την εναλλαγή των περιόδων, διασφαλίζοντας ότι ο πελάτης θα επωφεληθεί και από τα δύο σκέλη του προϊόντος μέσα στον ετήσιο κύκλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση μέσω protergia.gr, σε ένα από τα καταστήματα της Protergia ή τηλεφωνικά στο 18311.