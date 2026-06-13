Η πιθανή παρέμβαση δεν είναι χωρίς κόστος για τα δημόσια οικονομικά, καθώς η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων αποφέρει σήμερα στα κρατικά ταμεία περίπου 3,54 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική ένεση ρευστότητας για την αγορά.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικών παρεμβάσεων, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ΑΝΤ1, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το πακέτο μέτρων που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, επισημαίνοντας πως η τελική του μορφή θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα στους επόμενους έναν έως δύο μήνες.

Η πιθανή παρέμβαση δεν είναι χωρίς κόστος για τα δημόσια οικονομικά, καθώς η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων αποφέρει σήμερα στα κρατικά ταμεία περίπου 3,54 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική ένεση ρευστότητας για την αγορά.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται από την κυβέρνηση προβλέπει τη σταδιακή μείωση του ποσοστού της προκαταβολής φόρου σε ετήσια βάση, με την εφαρμογή του να εξαρτάται από την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση του κρατικού προϋπολογισμού.

Σήμερα, η προκαταβολή φόρου υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προπληρώνουν φόρο για μελλοντικά εισοδήματα, δεσμεύοντας σημαντικά κεφάλαια και επιβαρύνοντας τα ταμειακά τους διαθέσιμα, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης είναι χαμηλότερη από εκείνη της προηγούμενης.

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Στο ισχύον καθεστώς, οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη της προηγούμενης χρήσης, ενώ για τις τράπεζες το ποσοστό ανέρχεται στο 100%. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις η προκαταβολή διαμορφώνεται στο 55% και καταβάλλεται ταυτόχρονα με τον κύριο φόρο, αυξάνοντας αισθητά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση.

Η κατάργηση ή η σταδιακή αποκλιμάκωση του μέτρου εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να διατηρούν περισσότερους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, όπως η εξόφληση προμηθευτών, η καταβολή μισθών και ενοικίων, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη δυνατότητά τους να προχωρούν σε νέες επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερα σημαντικό αναμένεται να είναι το όφελος για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η ενίσχυση της ρευστότητάς τους θεωρείται ότι μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.