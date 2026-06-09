Σε επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που συνδύαζαν εισαγωγές και εξαγωγές καταγράφηκε στη μεταποίηση, όπου το αντίστοιχο μερίδιο ανήλθε στο 43,8%.

Σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, το 21,3% των επιχειρήσεων της ΕΕ που συμμετείχαν στο διεθνές εμπόριο αγαθών –εντός και εκτός Ένωσης– το 2024 ήταν «διπλής κατεύθυνσης» (two-way traders), ενώ το 70,6% δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στις εισαγωγές και το 8,1% μόνο στις εξαγωγές.

Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις διπλής κατεύθυνσης αποτελούσαν περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου, κυριάρχησαν συντριπτικά σε όρους αξίας συναλλαγών. Συγκεκριμένα, αντιπροσώπευσαν το 95,4% της συνολικής αξίας των αγαθών που διακινήθηκαν διεθνώς από επιχειρήσεις της ΕΕ, έναντι μόλις 3,7% για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν μόνο εισαγωγές και 0,9% για εκείνες που περιορίστηκαν αποκλειστικά στις εξαγωγές.

Σε επίπεδο οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που συνδύαζαν εισαγωγές και εξαγωγές καταγράφηκε στη μεταποίηση, όπου το αντίστοιχο μερίδιο ανήλθε στο 43,8%. Ακολούθησαν τα ορυχεία και λατομεία με 36,8% και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 29,6%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες επιδόσεις σημειώθηκαν στις δραστηριότητες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (7,4%), στις κατασκευές (8,4%) και στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (10,3%).

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις εισαγωγές κυριαρχούν ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου αντιπροσωπεύουν το 87,3% των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στις δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας (86,5%) και στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (82,4%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά αποκλειστικών εισαγωγέων εντοπίστηκαν στη μεταποίηση (44,7%), στα ορυχεία και λατομεία (46,5%) και στην παροχή νερού (57,5%).

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο στις εξαγωγές, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία, όπου ανήλθαν στο 19,7%, ακολουθούμενα από τα ορυχεία και λατομεία με 16,7% και τις μεταφορές και αποθήκευση με 14,3%. Στον αντίποδα, οι κατασκευές (4,4%), η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και κλιματισμού (5,9%) και οι δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας (6,1%) εμφάνισαν τα χαμηλότερα ποσοστά επιχειρήσεων που περιορίζονται αποκλειστικά στις εξαγωγές.