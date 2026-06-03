Η βασικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινής παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρήσεις ή σωματεία που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση, αλλά η εξέτασή της δεν έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Αλλαγές στο καθεστώς παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας φέρνει διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα χορήγησης προσωρινής παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρήσεις ή σωματεία που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση, αλλά η εξέτασή της δεν έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα, πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονταν να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ολοκλήρωση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα να χάνουν σημαντικό μέρος της τουριστικής περιόδου. Πλέον, μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την αρχική αίτηση, θα μπορούν να ζητούν προσωρινή άδεια χρήσης του χώρου μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση. Η ρύθμιση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις που βασίζουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους στην καλοκαιρινή λειτουργία των παραλιών.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και σωματεία που στο παρελθόν είχαν βρεθεί αντιμέτωπα με διοικητικές κυρώσεις για αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας. Εφόσον εξοφλήσουν πλήρως τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, θα μπορούν να καταθέσουν νέα αίτηση παραχώρησης μέσα στο 2026, ακόμη και αν είχαν αποκλειστεί από προηγούμενες διαδικασίες. Με τη ρύθμιση αυτή καταργούνται στην πράξη παλαιοί αποκλεισμοί, δίνοντας τη δυνατότητα επανένταξης των επιχειρήσεων στο σύστημα νόμιμων παραχωρήσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση νέας παράβασης προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις.

Σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για τους δήμους και τις δημοτικές ανώνυμες εταιρείες. Οι νέες διατάξεις επιτρέπουν την παραχώρηση χωρίς δημοπρασία έως τριών τμημάτων αιγιαλού ή παραλίας σε κάθε δήμο ή δημοτική επιχείρηση για διάστημα από ένα έως τρία έτη. Παράλληλα, διατηρείται ειδικό καθεστώς υπολογισμού του ανταλλάγματος σε ορισμένες περιπτώσεις, γεγονός που διευκολύνει τη διαχείριση και αξιοποίηση των παραλιακών εκτάσεων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

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Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως καφέ, εστιατόρια και beach bars, καθώς και ναυταθλητικά σωματεία που διαθέτουν την απαιτούμενη αθλητική αναγνώριση. Οι φορείς αυτοί εξακολουθούν να μπορούν να αποκτούν τμήματα αιγιαλού χωρίς δημοπρασία, εφόσον λειτουργούν νόμιμα και βρίσκονται σε όμορη θέση με την παραλία.

Την ίδια στιγμή, το Δημόσιο ενισχύει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου. Με την τροποποίηση του νόμου, οι παραβάσεις δεν θα διαπιστώνονται αποκλειστικά μέσω επιτόπιων αυτοψιών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν drones, συστήματα τηλεπισκόπησης και δορυφορικές εικόνες για να εντοπίζουν αυθαίρετες καταλήψεις ή παραβιάσεις των όρων παραχώρησης. Μάλιστα, όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από φωτογραφίες ή δορυφορικές λήψεις, δεν θα απαιτείται καν η φυσική παρουσία ελεγκτών στο σημείο.