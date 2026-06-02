Οι αλλοδαποί επισκέπτες αντιπροσώπευσαν το 46,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ανοδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα να φθάνουν τα 471,1 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 143,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε 154,4 εκατομμύρια (+3,4%). Η μεγαλύτερη επίδοση σημειώθηκε τον Μάρτιο, όταν οι διανυκτερεύσεις έφτασαν τα 173,2 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 3,7% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο χωρών, η Ιρλανδία ξεχώρισε με τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις, καθώς κατέγραψε άνοδο 35,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ακολούθησαν η Μάλτα με αύξηση 11,1% και η Δανία με 9,3%. Αντίθετα, μεταξύ των κρατών-μελών που παρουσίασαν πτώση, η Λιθουανία σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση (-12,9%), ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία (-6,7%) και το Λουξεμβούργο (-3,8%).

Οι αλλοδαποί επισκέπτες αντιπροσώπευσαν το 46,6% του συνόλου των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΕ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, αν και οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παρέμειναν σημαντικές. Η Μάλτα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό διανυκτερεύσεων από ξένους επισκέπτες, το οποίο ανήλθε στο 93,3%, ενώ ακολούθησαν η Κύπρος με 85,6% και το Λουξεμβούργο με 85,1%.

Στον αντίποδα, η εγχώρια τουριστική κίνηση κυριάρχησε σε χώρες όπως η Γερμανία, όπου οι ξένοι επισκέπτες αντιστοιχούσαν μόλις στο 19,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (20,2%) και τη Ρουμανία (22,4%).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι διανυκτερεύσεις από αλλοδαπούς επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 5,5%, ενώ οι διανυκτερεύσεις από εγχώριους τουρίστες ενισχύθηκαν κατά 1,7%. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών κατέγραψε η Ιρλανδία με 42,3%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία με 24,1% και τη Σλοβακία με 15,4%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών σημειώθηκαν στη Λετονία (-7,5%), στη Βουλγαρία (-4,3%) και στο Βέλγιο (-4,0%), καταδεικνύοντας τις διαφορετικές τάσεις που επικρατούν στις επιμέρους τουριστικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.