Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα συμβουλεύει τους υποψηφίους πώς πρέπει να διαχειριστούν την συντακτική αναγνώριση στο Άγνωστο κείμενο στα Αρχαία.

Η συντακτική ανάλυση του αδίδακτου κειμένου στα Αρχαία στις Πανελλήνιες 2026 απαιτεί συστηματική και βήμα-βήμα προσέγγιση, ώστε να αποκαλύπτεται καθαρά η δομή και η λειτουργία κάθε γλωσσικού στοιχείου μέσα στην πρόταση.

Αρχικά, εντοπίζουμε τα ρήματα, καθώς αποτελούν τον πυρήνα κάθε πρότασης. Στη συνέχεια, χωρίζουμε το κείμενο σε προτάσεις και αναγνωρίζουμε τις δευτερεύουσες, όπως ειδικές, αναφορικές, πλάγιες ερωτηματικές και ενδοιαστικές κτλ ώστε να γίνει σαφής η συνολική δομή του λόγου. Για κάθε πρόταση εντοπίζουμε το υποκείμενο. Στα προσωπικά ρήματα το υποκείμενο βρίσκεται συνήθως σε ονομαστική. Αντίθετα, στα απρόσωπα ρήματα το υποκείμενο μπορεί να αποδίδεται με απαρέμφατο ή με δευτερεύουσα ονοματική πρόταση εξηγεί στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility.

Έπειτα εξετάζουμε τη φύση του ρήματος. Αν είναι συνδετικό, δεν δέχεται αντικείμενο αλλά κατηγορούμενο. Αν δεν είναι συνδετικό, αναζητούμε αντικείμενο θέτοντας τις ερωτήσεις «τι;» ή «ποιον;». Αν υπάρχει απάντηση, πρόκειται για μεταβατικό ρήμα· διαφορετικά, το ρήμα είναι αμετάβατο. Στα δίπτωτα ρήματα διακρίνουμε άμεσο αντικείμενο (τι; ποιον;) και έμμεσο αντικείμενο (σε ποιον; σε τι;).

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μετοχή. Η επιθετική μετοχή λειτουργεί ως επίθετο, η κατηγορηματική ως κατηγορούμενο ή κατηγορηματικός προσδιορισμός και η επιρρηματική ως επιρρηματικός προσδιορισμός. Παράλληλα εξετάζονται τα στοιχεία που εξαρτώνται από αυτήν, όπως υποκείμενο, αντικείμενο και κατηγορούμενο. Οι επιρρηματικές μετοχές διακρίνονται σε συνημμένες (ίδιο υποκείμενο με το ρήμα) και απόλυτες (διαφορετικό υποκείμενο).

Στη συνέχεια αναγνωρίζονται οι δευτερεύοντες όροι της πρότασης. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εμπρόθετοι προσδιορισμοί, οι οποίοι δηλώνουν ποικίλες επιρρηματικές σχέσεις, όπως χρόνο, τόπο, τρόπο, αιτία, σκοπό, ποσό, αναφορά, συνοδεία, όργανο, μέσο και άλλες.

Παράλληλα, εξετάζονται οι ονοματικοί προσδιορισμοί, οι οποίοι διακρίνονται σε ομοιόπτωτους (παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός και κατηγορηματικός προσδιορισμός) και ετερόπτωτους (σε γενική, δοτική και αιτιατική).

Τέλος, αναλύονται οι επιρρηματικοί προσδιορισμοί, οι οποίοι εκφράζουν κυρίως χρόνο, τόπο, τρόπο και ποσό. Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι πλάγιες πτώσεις, οι οποίες μπορούν να λειτουργούν επιρρηματικά: η γενική (χρόνος, αιτία, αξία, ποσό, σκοπός), η δοτική (τρόπος, μέσο, αιτία, τόπος κ.ά.) και η αιτιατική (χρόνος, τόπος, σκοπός, αναφορά κ.ά.). Με αυτή τη μεθοδική διαδικασία ολοκληρώνεται η πλήρης και οργανωμένη συντακτική ανάλυση ενός αδίδακτου κειμένου.





(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)