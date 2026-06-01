Έχασε τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου.

Ο 34χρονος πέθανε μετά τις 3 το μεσημέρι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες έπειτα από τροχαίο.

Η μοτοσικλέτα του είχε συγκρουστεί με όχημα που έκανε αναστροφή σε κεντρικό δρόμο των Ιωαννίνων, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Ο Μάριος Οικονόμου μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεψε μεγάλη θλίψη στον ποδοσφαιρικό και αθλητικό κόσμο και σε ολόκληρη την κοινωνία των Ιωαννίνων.

Ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών.

Σε αυτήν ο ΠΣΑΠΠ τονίζει:

«Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Θρηνούμε για τον Μάριο, γι' αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο.

Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία.

Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».

Επίσης, σε ανακοίνωση, ο Ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννινα αναφέρει:

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί.

Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα.

Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη.

Αιωνία σου η μνήμη».