Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ.

Ο Μάριος Οικονόμου, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και στον ΠΑΣ Γιάννινα, άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανή στα Ιωάννινα.

Μετά το δυστύχημα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τις εξετάσεις που έγιναν τις επόμενες ημέρες, η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση και τελικά επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 33 ετών.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ΠΑΣ

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».