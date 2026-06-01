Συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή «NEWSROOM» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNEWS και στον δημοσιογράφο Ηλία Σιαδήμα.
Η Θ. Κουφονικολάκου αναφερόμενη στο πρόγραμμα της Συμπαράταξης, που θα εξειδικευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα, υπογράμμισε ότι οι κύριοι άξονες είναι η φοροελάφρυνση των μισθωτών, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, η προστασία από την ακρίβεια στους τομείς του στεγαστικού, του βασικού καλαθιού και της ενέργειας , και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, που θα προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την εξασφάλιση επενδύσεων με υψηλή αναπτυξιακή αξία.
Η εκπρόσωπος Τύπου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι υπάρχει ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων αλλά όχι εφησυχασμός και τόνισε ότι απαιτείται πολλή σκληρή δουλειά το επόμενο διάστημα ώστε η Συμπαράταξη να πείσει τους πολίτες για την αξιοπιστία της στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων.
Τέλος, η εκπρόσωπος τύπου της Συμπαράταξης, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την δήλωση του Χ.Δούκα τόνισε πως αυτή η ερώτηση πρέπει να στραφεί προς τον κύριο Ανδρουλάκη και την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καθώς εκείνοι είναι που αποκλείουν με κάθε τρόπο τη συνεργασία με την αριστερά αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΝΔ. Η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε πως η ΕΛ.Α.Σ. εστιάζει στην επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στη χώρα και απευθύνεται μόνο στην κοινωνία, της οποίας τα πρώτα δείγματα ανταπόκρισης είναι αισιόδοξα.
Ακολουθούν αποσπάσματα από την συνέντευξη:
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο και με βάση και τις δημοσκοπήσεις, πως αποτυπώνεται εσείς την ανταπόκριση από τον κόσμο και τους πολίτες;
- Θ. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΥ : Εμείς από την αρχή επιδιώκουμε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Δηλαδή θέλουμε να διαβουλευθούμε με τους πολίτες προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε θέσεις σε κρίσιμα προγραμματικά ζητήματα. Επομένως, αυτού του είδους η απήχηση από τις δημοσκοπήσεις φαντάζει θετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει επουδενί ότι θα σταματήσουμε να προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε άξιες και άξιοι εμπιστοσύνης. Ο στόχος είναι να εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα, να πούμε ότι έχουμε ήδη φωτίσει κάποιους προγραμματικούς στόχους. Πρώτος εξ αυτών η μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών. Δεύτερος στόχος η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Είχαμε πρόσφατα και την ανακοίνωση ότι ιδίως στον τομέα της υγείας, οι μη εξυπηρετούμενες ανάγκες έχουν εκτοξευθεί στην Ελλάδα σε ό, τι αφορά την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες, τον χρόνο αναμονής κτλ και μέσα σ αυτά θέλουμε προστασία από την ακρίβεια. Εδώ θα εστιάσουμε σε τρεις άξονες στέγαση, μείωση των τιμών στο βασικό καλάθι και ενέργεια. Και ο τέταρτος είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας, δηλαδή η έμφαση μέσω ενός εθνικού ταμείου σύγκλισης, το οποίο θα είναι ικανό να προκαλέσει τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Βγαίνει ο κ. Δούκας και λέει ότι ,γιατί όχι, αν πάμε σε δεύτερες κάλπες να συνεργαστούμε το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα και ανάλογα ποιος θα είναι δεύτερος, αν είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή ο κ. Τσίπρας, αυτός να είναι και επικεφαλής ενός σχήματος στη δεύτερη κάλπη, ώστε αν τα δικά μας τα ποσοστά κάνουν παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί να το αφήσουμε στη Νέα Δημοκρατία; Να πάμε εμείς για κυβέρνηση. Πώς το ακούτε αυτό;
- Θ. ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΥ: Μάλλον αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνει και ο κ. Δούκας και εσείς στον κύριο Ανδρουλάκη. Εμείς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης όσο και η πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ με κάθε τρόπο απορρίπτουν συνεργασία με την Αριστερά και με κάθε τρόπο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο, μία δημιουργική ασάφεια αν μου επιτρέπεται, συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς επιθυμούμε την ανασυγκρότηση, την επανίδρυση αν θέλετε, της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα. Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία, ζητάμε τη στήριξη της κοινωνίας και είμαστε πολύ ευχαριστημένες και ευχαριστημένοι από τη μέχρι στιγμής ανταπόκριση.