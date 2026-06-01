Συνέντευξη παραχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, στην εκπομπή «NEWSROOM» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNEWS και στον δημοσιογράφο Ηλία Σιαδήμα.

Η Θ. Κουφονικολάκου αναφερόμενη στο πρόγραμμα της Συμπαράταξης, που θα εξειδικευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα, υπογράμμισε ότι οι κύριοι άξονες είναι η φοροελάφρυνση των μισθωτών, η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, η προστασία από την ακρίβεια στους τομείς του στεγαστικού, του βασικού καλαθιού και της ενέργειας , και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, που θα προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την εξασφάλιση επενδύσεων με υψηλή αναπτυξιακή αξία.



Η εκπρόσωπος Τύπου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι υπάρχει ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων αλλά όχι εφησυχασμός και τόνισε ότι απαιτείται πολλή σκληρή δουλειά το επόμενο διάστημα ώστε η Συμπαράταξη να πείσει τους πολίτες για την αξιοπιστία της στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων.



Τέλος, η εκπρόσωπος τύπου της Συμπαράταξης, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την δήλωση του Χ.Δούκα τόνισε πως αυτή η ερώτηση πρέπει να στραφεί προς τον κύριο Ανδρουλάκη και την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καθώς εκείνοι είναι που αποκλείουν με κάθε τρόπο τη συνεργασία με την αριστερά αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΝΔ. Η κ. Κουφονικολάκου υπογράμμισε πως η ΕΛ.Α.Σ. εστιάζει στην επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στη χώρα και απευθύνεται μόνο στην κοινωνία, της οποίας τα πρώτα δείγματα ανταπόκρισης είναι αισιόδοξα.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την συνέντευξη: