Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, είχε απαντήσει με... μακροσκελή ανάρτηση των δέκα παραγράφων στον Αλέξη Τσίπρα.

Με... ευχές και καρφιά απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Έντι Ράμα.

Σημειώνεται ότι η ΕΛ.Α.Σ. σε ανακοίνωσή της τόνισε: «Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Ζβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας Έλλης πολίτη. Οφείλει να προχωρήσει η κυβέρνηση στα κατάλληλα διαβήματα διαμαρτυρίας και να επισημάνει ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας είναι να σεβαστεί το κράτος δικαίου, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματα και τα δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Κριτήρια άλλωστε που αποτελούν επίσημη θέση της ΕΕ, αφού αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18/6/2019, με την επιμονή της τότε Έλληνα ΠΘ Αλέξη Τσίπρα».

Και ο Αλέξης Τσίπρας, σήμερα, απάντησε στον Ράμα, τονίζοντας ότι η στάση του καθενός κατά του εθνικισμού αποδεικνύεται από τις ενέργειες που αναλαμβάνουν, εκφράζοντας την έκπληξή του.

Ολόκληρη η απάντηση Τσίπρα σε Ράμα:

«Ελπίζω να είσαι κι εσύ καλά.

Πρέπει να παραδεχτώ ότι με εκπλήσσει και το γεγονός ότι βιαστήκατε να απαντήσετε με ισχυρισμούς για εθνικιστική ρητορική στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας (ΕΛΑΣ) - μια δήλωση για τη βία που ασκήθηκε σε βάρος ενός Έλληνα πολίτη και μέλους της Εθνικής Μειονότητας, συνοδευόμενη από μια υπενθύμιση της ανάγκης συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Καταλαβαίνω ότι τα σχόλιά σας έγιναν εν μέσω έντασης και γι' αυτό δεν προσβάλλομαι. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ότι η στάση του καθενός μας κατά του εθνικισμού αποδεικνύεται από τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε. Και γνωρίζετε καλά ότι το έργο μας, οι προσπάθειες και οι αγώνες μας για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν αφήνουν περιθώρια σε κανέναν να μου κάνει δημόσια διάλεξη για το τι σημαίνει εθνικισμός ή τι αντιπροσωπεύει η Αριστερά του 21ου αιώνα.

Άλλωστε, θα πρέπει να προσέχουμε να μην συγχέουμε το πατριωτικό καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Εθνικής μας Μειονότητας - και οποιασδήποτε μειονότητας - με τις εθνικιστικές τάσεις που δυστυχώς δηλητηριάζουν για άλλη μια φορά τον κόσμο μας.

Χαίρομαι, ωστόσο, που ελήφθησαν μέτρα εναντίον όσων συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό. Και ελπίζω ειλικρινά ότι οι αρμόδιες αρχές θα διασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων πολιτών.

Είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζετε επίσης ότι οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να υπερασπίζονται το κράτος δικαίου - είτε πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε για περιστατικά που δεν είναι μεμονωμένα επειδή συμβαίνουν ξανά και ξανά. Και αυτό, φυσικά, ανησυχεί την Αριστερά, σε όλη την Ευρώπη.

Πριν από δέκα χρόνια, φίλε μου Έντι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία που θα είχε η διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για όλους τους Αλβανούς πολίτες - συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας - για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Η ουσιαστική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι θεμελιώδης για το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας και του λαού της, με τον οποίο μας συνδέουν δεσμοί φιλίας. Οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση θα αποτελέσει εμπόδιο σε αυτή την πορεία. Και αυτό είναι γεγονός.

Παλιέ μου φίλε Έντι,

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία, για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ιδιαίτερα της Αλβανίας, καθώς και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».