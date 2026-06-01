Την άποψή του για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας, κληθείς να σχολιάσει τη σχετική τοποθέτηση του Χάρη Δούκα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ: «Η δική μου θέση είναι ότι είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή σε μία διαδικασία πολύ συγκεκριμένη τις πρώτες εκλογές. Έχουμε ένα στόχο εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πολιτικά και οργανωτικά. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες. Είμαστε στελέχη είμαστε βουλευτές έχουμε την πολιτική ευθύνη των πραγμάτων γι’ αυτό το οποίο συμβαίνει στον χώρο μας. Κι έτσι πρέπει να κινηθούμε. Αυτό (το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα) είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί κανέναν, αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ».

Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι επιμένουν, με τον κ. Πάνα να παραπέμπει σε «τοποθέτηση από την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος του Τσίπρα ότι δε μας θεωρεί όμορη πολιτική δύναμη. Για να μπορέσω να τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου για ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε πριν από τέσσερις ημέρες θα πρέπει να δω το πολιτικό και το προγραμματικό του πλαίσιο. Σαν πρώτη εικόνα αν καταλάβουμε από τις αρχές της αριστεράς και της κεντροαριστεράς από τις ιδρυτικές διακηρύξεις φαίνεται ότι είναι κοντά στις δικές μας πολιτικές κατευθύνσεις. Αλλά όλη αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται είναι σε κατευθύνσεις θεωρητικού επιπέδου και όχι πρακτικού επιπέδου».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα του. Είναι ένα νέο πολιτικό περιβάλλον τα νέα κόμματα αυτά θέλουν τον χρόνο τους, για να δούμε και το προγραμματικό τους πλαίσιο και να δούμε τι πραγματικά εκπροσωπούν. Χρειάζεται ψυχραιμία σοβαρότητα και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτά τα κριτήρια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση» κατέληξε.