«Κρίνεται από το πολιτικό σχέδιο, τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Οχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή» τόνισε.

Στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και στον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου παραχώρησε συνέντευξη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στη δημοσκοπική περιδίνηση και την επιλογή των πολιτών για την επόμενη ημέρα, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «οι πολίτες ξέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τις μεγάλες αλλαγές. Παρά την περιδίνηση και τις συγκυριακές δημοσκοπικές αναδιατάξεις, ο κόσμος στο τέλος θα επιλέξει το γνήσιο που μπορεί να εγγυηθεί και σταθερότητα και κοινωνικό πρόσημο . Οι εκλογές πάντα καταγράφουν την πραγματική σύγκρουση, όχι την ψευδοσύγκρουση».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφερόμενος στα εναλλακτικά προγράμματα διακυβέρνησης, πρόσθεσε ότι «σήμερα η χώρα έχει εναλλακτικά προγράμματα, οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά. Αυτά θα συγκρουστούν. Κόμματα τα οποία ναι μεν κυνηγάνε μια τεχνητή πόλωση, αλλά φαίνεται να συμφέρουν τη διαιώνιση της κυριαρχίας της κυβέρνησης, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πάντα στο τέλος το ένστικτο να καταλάβει τι συμβαίνει. Το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς η προοδευτική επιλογή για κυβέρνηση».

Σχολιάζοντας τη συχνή επίκληση του όρου «προοδευτικός» από διάφορες πολιτικές δυνάμεις, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «το να είσαι προοδευτικός δεν είναι σημαία ευκαιρίας για να την υψώνεις συγκυριακά και χωρίς ουσία. Έχει να κάνει με το περιεχόμενο που βάζεις στην πολιτική σου. Έχει να κάνει με το πώς πιστεύεις ότι πρέπει να λειτουργήσει και να διαμορφωθεί η ανάπτυξη στη χώρα, πώς πρέπει να ενσωματωθούν αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά σε αυτήν, πώς πρέπει να στηριχτεί η κοινωνία μέσα από παρεμβάσεις στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στην προστασία των δανειοληπτών. Όλα αυτά είναι η πραγματική ζωή».

Αναφορικά με τις διεθνείς πιέσεις και τις επιπτώσεις τους στη χώρα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχουμε μια ακρίβεια η οποία επιμένει, ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών εντάσεων, οι οποίες δημιουργούν έντονη ανασφάλεια και, ενδεχομένως, νομισματικών συσφίξεων μέσω της αύξηςης επιτοκίων .Όλο αυτό θέλει κάποιον που να ξέρει πού πρέπει να πάει τη χώρα, τι πρόσημο βάζει στις πολιτικές του, και όχι πειραματισμούς. Δεν υπάρχει πολυτέλεια για χαμένη και ανούσια ψήφο».

Σχολιάζοντας τη συμβολική εικόνα του κ. Τσίπρα στο Θησείο και τις παραπομπές στον Ανδρέα Παπανδρέου και ερωτώμενος αν νοιώθει αποστροφή , ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «δεν νιώθω καμία αποστροφή, ούτε προσωποποιώ τις πολιτικές διαφορές . Νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τι είναι μιμητισμός, τι είναι πραγματική πολιτική, τι είναι εργαλειοποίηση συμβόλων και τι είναι πραγματικά έκφραση διαχρονικών δημοκρατικών παραδόσεων του λαού μας».

Σχετικά με τη δημόσια εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη και τη λογική του μάρκετινγκ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «στο τέλος η ψήφος θα έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνονται καλύτεροι όροι για τη ζωή των πολλών .Δεν θα έχει να κάνει με το ποιος παρουσιάζει σύμβολα ή εργαλειοποιεί ή μπορεί να επιλέγει μία λογική μάρκετινγκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πράγματι έχει κάνει μια καθαρή επιλογή , να μιλάει πολιτικά και να μην παίζει με αυτούς τους όρους. Επειδή η ψήφος του κόσμου είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα, η συνέπεια, η αξιοπιστία, η μεθοδικότητα και το σχέδιο, αν υπάρχει ή όχι, θα αξιολογηθούν από τους πολίτες».

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκθεση της κ. Τυχεροπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «κάποιες σκληρές φράσεις δεν είναι η επιλογή μας, είναι δυστυχώς η αναγκαία περιγραφή μιας παρακμιακής για τη χώρα κατάστασης. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της μετριοπάθειας και που θέλει τις συναινέσεις –όχι τις συνεννοήσεις τις κυβερνητικές για να μην παρεξηγηθώ , τις συναινέσεις– για να έχουμε έναν πολιτικό πολιτισμό. Δυστυχώς η κυβέρνηση με τις πρακτικές της, πάρα πολύ συχνά αυτές τις σκληρές φράσεις τις επιβεβαιώνει απόλυτα. Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία καθυβρίζει η κυβέρνηση, η οποία φαίνεται ότι κάνει τη δουλειά της αμερόληπτα. Παράλληλα με τη δική της έρευνα, έδωσε, για να είναι σίγουρη, και μία έρευνα στην κ. Τυχεροπούλου για να δει ακριβώς τα ποσά. Αυτό είναι απόδειξη ότι καμία μεροληψία δεν υπήρχε. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπάθησε, ακριβώς για να φτάσει στην αλήθεια, να εξετάσει το σύνολο των ζητημάτων. Είναι ακριβώς απόδειξη του ανάποδου από εκείνο που λέει η κυβέρνηση».

Στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε ότι «η άρση ασυλίας είναι η απουσία προστασίας του πολιτικού προσώπου, όχι για να ασκηθεί ποινική δίωξη αναγκαστικά, αλλά για να συνεχιστεί η ποινική διερεύνηση. Εμείς τι είπαμε; Ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία για να γίνει έρευνα και να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν κάτι για να ασκηθεί ποινική δίωξη ή δεν έχουν κάνει κάτι. Η κυβέρνηση μας εγκαλεί που επιμέναμε στην άρση ασυλίας, λέγοντας ότι τελικά δεν έπρεπε να υπάρξει αυτή».

Διευκρινίζοντας τη χρονική σειρά των εγγράφων, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η έκθεση Τυχεροπούλου δεν ήταν μέρος της αρχικής δικογραφίας, ήρθε μετά την αρχική δικογραφία. Και το λέω ως νομικός με την εμπειρία που έχω: είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και στην ελληνική δικαιοσύνη, όταν αρχικά ανοίγει ένας φάκελος στην προδικασία, τα ποσά που ελέγχονται να είναι Χ, μετά όμως τις έγγραφες εξηγήσεις των διωκομένων ή των ελεγχομένων, ή άλλα έγγραφα που έρχονται από τις υπηρεσίες, τα ποσά ελέγχου είναι συχνό φαινόμενο να μειώνονται. Δεν νομίζω να είναι θέση της κυβέρνησης, ότι επειδή από κακούργημα πάει πλημμέλημα ή αν ο έλεγχος γίνεται για μικρότερα ποσά , δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία . Αφάνταστα παράλογο θα ήταν αυτό».

Σχετικά με τις κατηγορίες ότι το ΠΑΣΟΚ ομοιάζει στη φρασεολογία της κ. Κωνσταντοπούλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι «δεν έχει καμία σχέση η φρασεολογία του ΠΑΣΟΚ με τη φρασεολογία της κ. Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι μια τάση που έχει η κυβέρνηση: τη μία να θέλει να σε πει πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη πράσινη Ζωή, ενώ η ίδια έχει τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε επίπεδο τοξικού λόγου έχει περάσει τους πάντες. Οπότε δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε με τη φρασεολογία ούτε με την κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε με τον κ. Γεωργιάδη προφανώς».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης μετά τη σχετική πρόταση της κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «το αν θα γίνει πρόταση μομφής ή όχι, δεν έχει να κάνει με το αν το λέει η κ. Κωνσταντοπούλου ή όχι. Αν είναι κάποια στιγμή να το κάνουμε, θα το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε εμείς. Δεν θα το κάνουμε επειδή το λέει η κ. Κωνσταντοπούλου. Μας έχουν πει να κάνουμε πρόταση μομφής και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κ. Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές. Το αν θα την κάνουμε, πότε θα την κάνουμε, είναι απόφαση που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και βέβαια με τη συγκυρία που θα υπάρχει».

Τέλος, αναφορικά με το υποθετικό ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι «εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική. Ακούω τους εκπροσώπους του κ. Τσίπρα, του κόμματος ΕΛΑΣ, που λένε "καμία συνεργασία ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά" και δεν έχουν καν ίδια άποψη μεταξύ τους αν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Όμορος χώρος σημαίνει γειτονικός. Όταν το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα κεντροαριστερό, οι όμοροι χώροι είναι το κέντρο, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Άρα, αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν τη χωροταξία την πολιτική, δηλαδή σηκώνει πως δεν είναι ούτε αριστερό , ούτε κεντροαριστερό , ούτε κεντρώο δεν ξέρω αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα συνεννόησης. Όμως έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, διότι το ίδιο αυτό το κόμμα λέει "ποτέ καμία συνεργασία ούτε μετεκλογικά". Άρα τι λέμε εμείς; Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο, όχι στην ψήφο που κρατάει τη Νέα Δημοκρατία, ναι στην ψήφο που τη διώχνει. Αυτή είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ».