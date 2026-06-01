Την ανάγκη για σεβασμό της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ και την προώθηση προοδευτικών συνεργασιών, με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τις πολιτικές του θέσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς επαναδιατυπώνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μέσω ανάρτησής του, στην οποία θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για αυτόνομη κομματική πορεία αλλά και προοδευτικές συγκλίσεις.

Ο κ. Δούκας τονίζει ότι παραμένει σταθερός στη θέση του υπέρ του σεβασμού της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στο συνέδριο του κόμματος, στο οποίο, όπως σημειώνει, είχε και ο ίδιος ρόλο βασικού εισηγητή.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, απορρίπτεται κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ την ίδια στιγμή τίθεται ως στόχος η διαμόρφωση ενός πλαισίου προοδευτικής διακυβέρνησης, μέσα από ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις του χώρου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω:

Σεβασμός στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξη της απόφασης του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξα και βασικός εισηγητής, για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ.

Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση.

Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλίσεις.

Αυτός είναι ο δρόμος για την αλλαγή πολιτικών και την Πολιτική Αλλαγή.

Παραθέτω σχετικό κομμάτι της πρόσφατης τηλεοπτικής μου παρέμβασης».

