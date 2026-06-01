Νέα απόπειρα επιμόλυνσης του τηλεφώνου του με το Predator το 2023.

Αντιμέτωπος με ένα δεύτερο δικαστικό μέτωπο, αυτή τη φορά στη Γερμανία, πριν καλά καλά κλείσει το αντίστοιχο στην Ελλάδα, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της Intellexa που εμπορευόταν το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, Ταλ Ντίλιαν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της γερμανικής οργάνωσης δικαιωμάτων και ελευθεριών GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte), ο δημοσιογράφος βιετναμέζικης καταγωγής Trung Khoa Lê και η προαναφερθείσα Οργάνωση προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση στο Βερολίνο για απόπειρα επιμόλυνσης του τηλεφώνου του με το Predator το 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα μόλυνσης με το spyware της Intellexa, είχε γίνει μαζικά, αυτή τη φορά όχι μέσω επιμολυσμένων SMS αλλά με κακόβουλους συνδέσμους στο Twitter, νυν Χ.

Ειδικοί της Διεθνούς Αμνηστίας είχαν διαπιστώσει ότι, εάν ο δημοσιογράφος πατούσε τον σύνδεσμο, η συσκευή του θα είχε μολυνθεί με το Predator, το λογισμικό που παρήγαγε η ελληνική Intellexa και το οποίο εκτός από τη χώρα μας έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών για παράνομες παρακολουθήσεις.

Ο δημοσιογράφος και η GFF με τη μήνυσή τους ζητούν από τις γερμανικές εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές να διερευνήσουν ποιοι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι με την απόπειρα παγίδευσης παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα ιδιωτικότητας και προστασίας δημοσιογραφικών πηγών.

Υπενθυμίζεται ότι παρά την άρνηση του Αρείου Πάγου να ανασύρει την υπόθεση για το σκέλος της κατασκοπείας από το αρχείο, ο Ταλ Ντίλιαν θα βρεθεί εκ νέου στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Εφετείο στις 11 Δεκεμβρίου, μαζί με τους υπόλοιπους τρεις πρωτόδικα καταδικασθέντες, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο.

