Ο δικηγόρος επισημαίνει ότι στις 7.5.2026, ο Κ. Τζαβέλλας ανέθεσε απευθείας στον Ε. Μπακέλα τη νέα αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που υπέβαλε ο Χ. Σπίρτζης και «μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια».

Νέες «φωτιές» γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών ανάβει ο δικηγόρος θυμάτων που είχαν παγιδευτεί με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλοντας ότι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές».

«Ο Ε. Μπακέλας έχει επιλεγεί να διαχειρίζεται όλες τις κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ούτε ο αρχαιότερος ούτε ο εμπειρότερος μεταξύ των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου», σχολιάζει ο κ. Κεσσές σε ανάρτησή του, δημοσιοποιώντας τα έγγραφα που δείχνουν «φωτογραφική παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου και της επετηρίδας».

Ο δικηγόρος επισημαίνει ότι στις 7.5.2026, ο Κ. Τζαβέλλας ανέθεσε απευθείας στον Ε. Μπακέλα τη νέα αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που υπέβαλε ο Χ. Σπίρτζης και «μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ:

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου φέρει κεντρική ευθύνη για τη συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών. Η λειτουργία της θυμίζει πλέον σκυταλοδρομία προκαθορισμένων ρόλων και αποφάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Ο σημερινός κάτοχος της «σκυτάλης» είναι ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ε. Μπακέλας, ο οποίος εμφανίζεται να γνωρίζει, να συντονίζει και να χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης πριν ακόμη του ανατεθούν επίσημα.

- Ο Ε. Μπακέλας έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές.

- Στις 24.4.2026, λίγες ώρες μετά την αίτηση που κατέθεσα προς τον Κ. Τζαβέλλα, κλήθηκα από τον Ε. Μπακέλα στον Άρειο Πάγο, χωρίς να του έχει ανατεθεί επισήμως οποιαδήποτε αρμοδιότητα επί του ζητήματος.

- Κατά τη συνάντηση αυτή ενημερώθηκε προσωπικά από εμένα για νέα εμπιστευτικά στοιχεία, νέες μηνύσεις και για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και για την ανάγκη ασφαλούς και εμπιστευτικής κατάθεσης εγγράφων.

- Ο ίδιος συμφώνησε ότι έπρεπε να αποφευχθεί η παραγραφή αδικημάτων, ότι υπήρχε δυνατότητα απευθείας παραπομπής σε δίκη των 9 συνεργών των 4 ήδη καταδικασθέντων ιδιωτών χωρίς νέα διαβίβαση της δικογραφίας στον Άρειο Πάγο και ότι εσφαλμένα οι πράξεις είχαν αποδοθεί ως κατ’ εξακολούθηση και όχι κατά συρροή.

- Παράλληλα, διατύπωσε άποψη ακόμη και για το ζήτημα της αυτοεξαίρεσης του Κ. Τζαβέλλα, διαβεβαιώνοντάς με ότι ανέμενε η υπόθεση να χρεωθεί σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου, κάτι που αποδείχθηκε αναληθές.

- Αμέσως μετά τη συζήτησή μας, και ενώ βρισκόμασταν έξω από το γραφείο του Κ. Τζαβέλλα, ο Ε. Μπακέλας εισήλθε στο γραφείο του μεταφέροντας όσα είχαν προηγηθεί. Λίγες ώρες αργότερα εκδόθηκε η γνωστή απαράδεκτη διάταξη του Κ.Τζαβέλλα με την οποία κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος περαιτέρω έρευνας, ενώ παράλληλα έκλεισε ο φάκελος ώστε να μην κατατεθεί κανένα νέο έγγραφο.

- Στις 7.5.2026, ο Κ. Τζαβέλλας ανέθεσε απευθείας στον Ε. Μπακέλα:

τη νέα αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που υπέβαλε ο Χ. Σπίρτζης,

καθώς και την αίτηση εξαίρεσης που είχε κατατεθεί κατά του ίδιου του Κ. Τζαβέλλα.

-Ο Ε. Μπακέλας έχει επιλεγεί να διαχειρίζεται όλες τις κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ούτε ο αρχαιότερος ούτε ο εμπειρότερος μεταξύ των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών του Αρείου Πάγου. Αυτό συνιστά ευθεία απομάκρυνση από την παραδοσιακή λογική της επετηρίδας και της θεσμικής ουδετερότητας.

- Παρά το ότι έχει χρεωθεί την αίτηση ανάσυρσης ήδη από τις 7.5.2026, μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία ουσιαστική ενέργεια.

- Όλα τα παραπάνω δημιουργούν την εικόνα ενός μηχανισμού που λειτουργεί με στόχο όχι την αναζήτηση της αλήθειας, αλλά τον έλεγχο και την απορρόφηση κάθε κρίσιμης εξέλιξης στην υπόθεση των υποκλοπών.

Επισυνάπτω τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την προβληματική χρέωση των αιτήσεων αποκλειστικά από τον Κ. Τζαβέλλα προς τον Ε.Μπακέλα με φωτογραφική παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου και της επετηρίδας.

{https://x.com/ZacKesses/status/2059393147847811435}