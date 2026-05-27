Η Bally’s Intralot κατέγραψε εκρηκτική αύξηση μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη πλήρη περίοδο ενοποίησης της Bally’s International Interactive (BII) μετά την εξαγορά που ολοκληρώθηκε το 2025 και μετασχηματίζοντας ουσιαστικά το προφίλ του ομίλου σε έναν διεθνή παίκτη στους τομείς του iGaming, του online στοιχηματισμού και των λοταριών. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν άλμα εσόδων, σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και ισχυρές ταμειακές ροές, με τον όμιλο να περνά πλέον σε νέα κλίμακα δραστηριοτήτων.

Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 268,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 180,5%. Την ίδια στιγμή, το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 100,2 εκατ. ευρώ από 30,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με το περιθώριο κερδοφορίας να ενισχύεται στο 37,4% από 31,6%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας του ομίλου.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Bally’s International Interactive, η οποία προσέθεσε 183,9 εκατ. ευρώ στα έσοδα και 72,7 εκατ. ευρώ στο προσαρμοσμένο EBITDA κατά την πρώτη περίοδο πλήρους ενοποίησης. Σε pro forma βάση για τη δωδεκάμηνη περίοδο έως τον Μάρτιο του 2026, ο ενοποιημένος οργανισμός εμφάνισε κύκλο εργασιών 1,06 δισ. ευρώ και EBITDA 427,2 εκατ. ευρώ, με περιθώριο άνω του 40%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν τεθεί μετά την εξαγορά.

Η μεταβολή του επιχειρηματικού μοντέλου αποτυπώνεται και στη σύνθεση των εσόδων. Το iGaming και ο αθλητικός στοιχηματισμός αποτέλεσαν πλέον τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, συνεισφέροντας το 74,8% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα παιχνίδια λοταρίας περιορίστηκαν στο 20,4% και τα VLTs στο 4%. Παράλληλα, ο τομέας B2C αναδείχθηκε στην κυρίαρχη δραστηριότητα του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας πλέον πάνω από τα τρία τέταρτα των συνολικών εσόδων, έναντι μόλις 26,2% ένα χρόνο πριν.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το Ηνωμένο Βασίλειο αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου μετά την ενοποίηση της BII, συνεισφέροντας το 64% των εσόδων του πρώτου τριμήνου, έναντι μηδενικής συμμετοχής την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που αναδιαμορφώνει πλήρως τη διεθνή έκθεση της εταιρείας.

Η βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων μεταφέρθηκε και στη γραμμή της κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 16,8 εκατ. ευρώ από 3,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα 5,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 84,4 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ρευστότητα ανήλθε στα 417,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης αχρησιμοποίητης πιστωτικής γραμμής 160 εκατ. ευρώ. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα 1,49 δισ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 3,5x, παρά τις επαναγορές ιδίων μετοχών και τις πληρωμές τόκων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ενίσχυσε και τη δραστηριότητά της στον τομέα της τεχνολογίας λοταριών, υπογράφοντας νέο 12ετές συμβόλαιο με την Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου Allwyn Hellas, για την υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων λοταρίας, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ορατότητα των εσόδων στον παραδοσιακό πυλώνα δραστηριοτήτων της.

Ο CEO του Ομίλου Bally’s Intralot κ. Robeson Reeves δήλωσε:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 σηματοδοτεί ένα ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς για την Bally’s Intralot και αποδεικνύει την αυξανόμενη δυναμική κερδοφορίας της πλατφόρμας μας. Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 268,1 εκατ. ευρώ, ενώ το AEBITDA διαμορφώθηκε στα 100,2 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 37,4%, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η διαδικτυακή μας δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνέχισε τη δυναμική της πορεία, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξεως του 10,5% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας στο τρίμηνο, ενώ τα προκαταρκτικά έσοδα του Απριλίου αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 11,5%.

Σε pro-forma βάση για τη δωδεκάμηνη περίοδο, ο ενοποιημένος οργανισμός κατέγραψε έσοδα 1,06 δισ. ευρώ και AEBITDA 427 εκατ. ευρώ με περιθώριο 40,2%, εντός των εκτιμήσεών μας. Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή στα 417 εκατ. ευρώ.

Κοιτάζοντας μπροστά, η αύξηση του φόρου στο χώρο του gaming από 21% σε 40% έχει μεταβάλει τη δυναμική στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυξήσεις φόρων αυτού του είδους έχουν εφαρμοστεί περιοδικά στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και ιστορικά έχουν οδηγήσει σε ενοποίηση του κλάδου, ευνοώντας τους παρόχους με υψηλότερα περιθώρια κέρδους όπως η Bally's Intralot, μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bally's Intralot διερευνά μια αναδυόμενη ευκαιρία που σχετίζεται με την evoke, την οποία επιδιώκουμε ενεργά και θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες ημέρες».