Η συζήτηση για την οικονομία στην χώρα μας έχει εγκλωβιστεί σκόπιμα σε ένα στενό, τεχκρατικό πλαίσιο, όπου κυριαρχούν οι δείκτες, τα ματωμένα πλεονάσματα και τα κέρδη των λίγων. Μας καλούν καθημερινά να υποκλιθούμε στους αριθμούς, την ίδια ώρα που η κοινωνική πλειοψηφία βουλιάζει στην ανασφάλεια, την ακρίβεια και την εργασιακή εξάντληση.

Όμως, η οικονομία δεν είναι μια ουδέτερη επιστήμη λογιστικών ισολογισμών· είναι βαθύτατα πολιτική και ταξική. Και η απάντηση της Αριστεράς απέναντι στον νεοφιλελεύθερο κανιβαλισμό δεν είναι η διαχείριση της μιζέριας με «pass» και ψηφιακά τεφτέρια, αλλά μια ριζική ιδεολογική και δομική ανατροπή. Είναι μια οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Είναι η οικονομία της ευημερίας των πολιτών.

Για την Αριστερά, ανάπτυξη δεν σημαίνει να σπάνε οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ρεκόρ τζίρων, συγκεντρώνοντας 5,3 δισ. ευρώ σε ένα τετράμηνο, ενώ ο εργαζόμενος μετράει τα ψιλά του στο ταμείο για να αγοράσει τα βασικά είδη διατροφής. Ανάπτυξη δεν σημαίνει να παραδίδονται οι γειτονιές μας στα ξένα funds και στο real estate των λίγων, την ώρα που οι απλήρωτοι λογαριασμοί και τα 15 εκατομμύρια ευρώ σε ανείσπρακτα ενοίκια μαρτυρούν ένα βίαιο στεγαστικό κραχ.

Η δική μας πρόταση βασίζεται σε μια βιώσιμη, δίκαιη ανάπτυξη που θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική ευημερία και όχι την ασυδοσία των αγορών.

-Στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των εργαζομένων, των συνταξιούχων και της νέας γενιάς.

-Στην προστασία των κοινών και δημόσιων αγαθών που πρέπει να αφαιρεθούν άμεσα από το πεδίο της κερδοσκοπίας.

-Στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με στήριξη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μακριά από την απόλυτη εξάρτηση των εισαγωγών και τη μονοκαλλιέργεια ενός στρεβλού τουριστικού μοντέλου που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σκλάβους του 21ου αιώνα.

Όταν η κοινωνία έρχεται πρώτη, ο πλούτος που παράγεται επιστρέφει σε εκείνους που τον δημιουργούν με τον καθημερινό τους μόχθο.

Ταπεινές κυβερνήσεις στην υπηρεσία των πολιτών

Η μετάβαση σε αυτή την οικονομία απαιτεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο εξουσίας. Απαιτεί κυβερνήσεις ταπεινές, που δεν συμπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες του κράτους ούτε ως πολιτικοί εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων και των διυλιστηρίων. Κυβερνήσεις που δεν κοιτούν τον λαό αφ' υψηλού, μετακυλίοντας τη δική τους αποτυχία στην «ατομική ευθύνη» του πολίτη, αλλά που λογοδοτούν καθημερινά στην κοινωνία και υπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες της.

Η αριστερή διακυβέρνηση δεν αναζητά δικαιολογίες στις διεθνείς κρίσεις για να νομιμοποιήσει τη φτώχεια. Αντίθετα, συγκρούεται με τα καρτέλ, επιβάλλει πραγματικά πλαφόν, καταργεί τους άδικους έμμεσους φόρους στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια, και θεσμοθετεί ισχυρές συλλογικές συμβάσεις για να σταματήσει η εργασιακή γαλέρα των 48ωρων και των 7ήμερων.

Το θεμέλιο αυτής της πολιτικής είναι το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς. Σε μια εποχή που η πολιτική ζωή του τόπου έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των πολιτών με τη διαφθορά, τις απευθείας αναθέσεις και την κερδοφορία των «ημετέρων», η δική μας διακυβέρνηση φέρει μια άλλη κουλτούρα.

-Κανένα οικονομικό σκάνδαλο. Κάθε ευρώ του δημόσιου χρήματος, επιστρέφει μέχρι την τελευταία δεκάρα σε κοινωνικές υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία και αξιοπρεπείς μισθούς.

-Πλήρης διαφάνεια. Όλες οι αποφάσεις, οι συμβάσεις και οι σχεδιασμοί γίνονται με διαφάνεια, με απόλυτο κοινωνικό έλεγχο και χωρίς κρυφές συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες.

-Κανένα ρουσφέτι. Το πελατιακό κράτος, η αναξιοκρατία και οι σκοτεινοί μηχανισμοί των διορισμών γκρεμίζονται οριστικά. Η ισονομία, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός στην προσωπικότητα και την αξία του κάθε πολίτη γίνονται ο απαράβατος κανόνας της δημόσιας διοίκησης.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχει ο δρόμος εκείνων που θεωρούν την ανθρώπινη ζωή αναλώσιμο εργαλείο για την αύξηση της κερδοφορίας, και υπάρχει ο δρόμος της Αριστεράς, που θέτει ως μοναδικό σκοπό της ύπαρξής της την ευημερία της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας δεν είναι ουτοπία αλλά ούτε και θα γίνει σε μία μέρα. Απαιτεί σύγκρουση ,πολιτική βούληση και μαζικότητα. Δεν θα είναι εύκολη η ανατροπή, αλλά είναι η μοναδική ρεαλιστική διέξοδος για να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας, την αξιοπρέπειά μας και το μέλλον μας.

(Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια)