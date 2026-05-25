«Οι πολίτες δεν μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και να ξυπνήσουν με κυβέρνηση της ΝΔ. Με αυτή τη διφορούμενη τακτική είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βγει πλέον πρώτο κόμμα. Ούτε με μία ψήφο διαφορά», επισημαίνει στην επιστολή παραίτησής του.

Την παραίτησή του από μέλος του ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει ο Δημήτρης Τζιώτης, με επιστολή του στον γραμματέα του κόμματος Γ. Βαρδακαστάνη.

Ο Δ. Τζιώτης υπήρξε υποψήφιος Δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλιαγμένη, ενώ είχε θέσει υποψηφιότητα και για πρόεδρος του κόμματος.

«Οι πολίτες δεν μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και να ξυπνήσουν με κυβέρνηση της ΝΔ. Με αυτή τη διφορούμενη τακτική είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βγει πλέον πρώτο κόμμα. Ούτε με μία ψήφο διαφορά», επισημαίνει στην επιστολή παραίτησής του, που δημοσιοποιεί το Dnews.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΖΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

«Προς τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω την παραίτησή μου από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Η πολιτική μου διαδρομή στο χώρο αυτό δεν υπήρξε σιωπηλή. Βοήθησα σε πολλές εκλογές, ως σύμβουλος Στρατηγικής. Πάντα εκφράζω τις απόψεις μου ανοιχτά και καθαρά.

Το 2006 ήμουν ο πρώτος υποψήφιος δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλιαγμένη, από το 1974.

Τότε, διατύπωσα την πρόταση για τη Ριβιέρα της Αθήνας, ένα όραμα για την ανάδειξη και την οικολογική προστασία της Αττικής ακτογραμμής. Η υποψηφιότητά μου έλαβε την εμπιστοσύνη του 36% των πολιτών. Σήμερα, το ΠΑΣΟΚ σιωπά για την τσιμεντούπολη που πνίγει το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας.

Στην πρόταση που κατέθεσα το 2007 στην Κεντρική Επιτροπή ως υποψήφιος πρόεδρος - με την κατάθεση 30.000 υπογραφών από τα μέλη του Κινήματος - τόνισα ότι το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ξαναβρεί την ιδεολογική του ταυτότητα για να δημιουργήσει τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη από την αρχή.

Στο πρόγραμμα που κατέθεσα στις εσωκομματικές εκλογές του 2017 με τον τίτλο Επανάσταση, το πρώτο κεφάλαιο είχε τον τίτλο Κίνημα Αλλαγής. Όχι όμως για όνομα του κόμματος, αλλά ως αποστολή του. Ήμουν ο μόνος υποψήφιος που υποστήριξε ότι η νέα πρωτοβουλία θα έπρεπε να ονομάζεται πάλι ΠΑΣΟΚ και να έχει ως σύμβολο τον ήλιο.

Από τις εκλογές του 2023 επισημαίνω, με την αρθρογραφία μου, την ανάγκη διαμόρφωσης μίας νέας Στρατηγικής. Μάταια. Εδώ και πολύ καιρό, η βελόνα έχει κολλήσει, ενώ η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ήδη ξεκινήσει. Το Συνέδριο του 2026 απέκλεισε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ. Όχι μόνο μέχρι τις εκλογές, όπως τώρα υπονοείται. Οι πολίτες δεν μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και να ξυπνήσουν με κυβέρνηση της ΝΔ. Με αυτή τη διφορούμενη τακτική είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βγει πλέον πρώτο κόμμα. Ούτε με μία ψήφο διαφορά.

«Σε μία Δικαιοσύνη που νοσεί και η ανοχή μας είναι συνενοχή», τόνισε ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος που παραιτήθηκε πρόσφατα από το δικαστικό σώμα.

Πολιτική Αλλαγή είναι η αλήθεια.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Τζιώτης».

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως ο Δ. Τζιώτης φλερτάρει με το κόμμα Τσίπρα.

Τ.Τε.