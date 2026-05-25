Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι η πολιτική σύνδεση καθημερινότητας και θεσμών μπορεί να διαφοροποιήσει το ΠΑΣΟΚ τόσο από τη ΝΔ, όσο και από το νέο εγχείρημα Τσίπρα.

Με αιχμή το πρόγραμμά του για την καθημερινότητα, δηλαδή τη στέγαση, την ακρίβεια, τις τράπεζες και την προστασία των καταναλωτών, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και το κράτος δικαίου, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ανεβάσει «ταχύτητα» το επόμενο διάστημα, επιχειρώντας να αποδείξει. Όπως ο πραγματικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και όχι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσιάζει αύριο, Τρίτη (27/5), το νέο του κόμμα στο Θησείο.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θα επιχειρήσουν να στρέψουν την πολιτική συζήτηση - στην οποία, εύλογα, να κυριαρχήσει η επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού - στα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την μεσαία τάξη, τους νέους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και το βάρος θα πέσει ακόμη περισσότερο στην παρουσίαση προγραμματικών θέσεων για όλα τα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας.

Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν πως δεν διαθέτουν μόνο πρόγραμμα, αλλά και τα στελέχη που μπορούν να λειτουργήσουν, επιχειρώντας να ενισχύσουν το αφήγημα της «κυβερνησιμότητας» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα και περισσότερα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη επαναφέρουν με έμφαση στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», θέλοντας να αποτυπώσει ένα καθαρό δίπολο απέναντι στην κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο παραμένει στο τραπέζι και το σενάριο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, κίνηση που στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι θα ενίσχυε ακόμη περισσότερο την εικόνα του κόμματος ως του βασικού πολιτικού αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, στη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί τελικά να οδηγήσει σε συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβερνητική παράταξη εμφανίζει ήδη εσωτερικές πιέσεις και φθορά.

Χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή παρέμβαση του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σημείωσε πως «το δίλημμα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημμα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που αγνοούνται, δεινοπαθούν και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα».

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται στη Χαριλάου Τρικούπη και τη μεγάλη ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, μέσω της οποίας επιχείρησε να συνδέσει την πολιτική αλλαγή με την κοινωνική πίεση που βιώνουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Σύμφωνα με τους συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, δύο από τις βασικές λέξεις της συγκεκριμένης πολιτικής καμπάνιας είναι το «μαζί» και το «όχι στο όνομά μας», με τον ίδιο να επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο κοινωνικό μέτωπο απέναντι στις ανισότητες, την ακρίβεια, την υποβάθμιση. των θεσμών και τη λογική του «κράτους-λάφυρου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σε ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, αναφέροντας πως «στη Βουλή αποκαλύφθηκε με τον πιο ωμό τρόπο η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για την εξουσία», ενώ επανήλθε τόσο στην υπόθεση των υποκλοπών όσο και στην κριτική του για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τη διαχείριση μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς.

Παράλληλα, επιχείρησε να συνδέσει άμεσα το κράτος δικαίου με την οικονομική καθημερινότητα των πολιτών, υποστηρίζει πως η διάβρωση των θεσμών δεν αποτελεί αφηρημένη πολιτική συζήτηση, αλλά επηρεάζει άμεσα το κόστος ζωής, τις τιμές, τους λογαριασμούς, τις επενδύσεις. και τελικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι ακριβώς αυτή η πολιτική σύνδεση θεσμών και καθημερινότητας μπορεί να διαφοροποιήσει το ΠΑΣΟΚ τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το νέο εγχείρημα Τσίπρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η μάχη για τον χώρο της κεντροαριστεράς πρέπει να ενταθεί. ακόμη περισσότερο.

· Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνει στις 14:00 χαιρετισμό στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026» (Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens -Λ. Συγγρού 115).