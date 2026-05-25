Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η οποία προχωρά με στόχο τη χρηματοδότηση της κατ’ αναλογία συμμετοχής της στην αντίστοιχη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κρίσιμης διαδικασίας για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδιασμού του Διαχειριστή.

Η αύξηση, ύψους έως 530 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί μέσω πλήρους διάθεσης νέων μετοχών στην αγορά, μετά την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Ωστόσο, προτεραιότητα στην κατανομή θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αναμένεται να διαδραματίσει η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελεί τον βασικό μέτοχο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Η εταιρεία έχει ήδη γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει πλήρως στην αύξηση, προκειμένου να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της, που ανέρχεται περίπου στο 51,1% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ παράλληλα δεσμεύεται να καλύψει και τυχόν αδιάθετες μετοχές.

Την ίδια στιγμή, οι βασικοί μέτοχοι του ΑΔΜΗΕ – η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και η State Grid Europe Limited – έχουν ήδη ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Διαχειριστή ύψους 1 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η μετοχική σύνθεση αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να διατηρεί ποσοστό 51%, τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ το 25% και τη State Grid Europe το 24%.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού σχεδίου 2026-2029 του ΑΔΜΗΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση. Το δίκτυο του Διαχειριστή αποτελεί κρίσιμη εθνική υποδομή και περιλαμβάνει εναέριες γραμμές μεταφοράς, υπόγεια και υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης 400 και 150 κιλοβόλτ.

Επόμενος σταθμός στη διαδικασία αποτελεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου 2026, κατά την οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την ΑΜΚ, τη διάθεση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος της συναλλαγής, οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE αναλαμβάνουν ρόλο Παγκόσμιων Συντονιστών, Κύριων Αναδόχων και Συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, ενώ η Eurobank λειτουργεί ως Σύμβουλος Έκδοσης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.