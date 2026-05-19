Σε επίπεδα-ρεκόρ διαμορφώνεται το ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΔΕΗ, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη τα 14 δισ. ευρώ τη δεύτερη ημέρα της διαδικασίας, εξέλιξη που οδηγεί σε ισχυρή υπερκάλυψη και ενισχύει τις προσδοκίες της αγοράς για ευνοϊκότερους όρους τιμολόγησης.

Η έντονη ζήτηση μεταφέρει πλέον το ενδιαφέρον στην τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες περιορισμού του discount που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από τις εγγραφές στην περιοχή των 18,60–18,70 ευρώ, έχουν κατατεθεί προσφορές και κοντά στα 19 ευρώ, ένδειξη ότι η αγορά αποτιμά θετικά το εύρος τιμολόγησης και θεωρεί διαχειρίσιμο το ανώτατο όριο των 19,75 ευρώ.

Η υπερκάλυψη δημιουργεί παράλληλα αυξημένες επιλογές για τη διοίκηση ως προς τη σύνθεση του νέου μετοχικού σχήματος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην κατανομή και στην ποιότητα των επενδυτών που θα συμμετάσχουν τελικά στην έκδοση.