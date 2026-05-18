Κατά τόπους βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται αύριο Τρίτη.

Αλλαγές αναμένονται στο σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας την Τρίτη (19/05) και την Τετάρτη (20/05), με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, στα νότια και δυτικά πελάγη αναμένονται άνεμοι με μέγιστη ένταση 6 μποφόρ λόγω της ευνοϊκής διάταξης των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση όσο αφορά τις μέγιστες τιμές της και θα κυμανθεί στους 24 - 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη (20/05) προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Α. Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική και νότια νησιωτική Ελλάδα και πιθανώς το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής.

Όπως αναφέρει ο κ. Ζιακόπουλος, η αστάθεια του καιρού θα κυμανθεί και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας.

Αντίστοιχες μεταβολές στον καιρό επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Πρόγνωση για Τρίτη 19/05

Αρχικά Στη δυτική – κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις αναμένονται παροδικά αυξημένες τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τετάρτη 20/05

Στα ανατολικά πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

