Κάλεσμα για διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ το απόγευμα.

Τουλάχιστον τέσσερις Έλληνες είναι ανάμεσα στους ακτιβιστές που έχουν απαχθεί έως τώρα από το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης των σκαφών του Global Sumud Flotilla, από τις IDF, σε διεθνή χωρικά ύδατα ανοιχτά της Κύπρου.

Το «March to Gaza Greece» ανάρτησε στα social media μήνυμα του Γαβριήλ Παπουτσάκη, ο οποίος επέβαινε στο σκάφος «Arna’s Children». Σε αυτό, ο ακτιβιστής αναφέρει ότι η ζωή του είναι σε κίνδυνο, πως έχει απαχθεί παρά τη θέλησή του από το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την απελευθέρωσή του, όπως και την ασφαλή διέλευση του στολίσκου. Επίσης, καλεί σε διαδήλωση στο υπουργείο Εξωτερικών και σε κάθε πόλη της Ελλάδας, στις 18:00.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Ονομάζομαι Γαβριήλ Παπουτσάκης και η ζωή μου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό με έχει απαγάγει παρά τη θέληση μου, αφού προχώρησε σε παράνομη επίθεση κατά του πλοίου Arna’s children του στόλου μας, στο οποίο επέβαινα, με σκοπό να φτάσουμε στη Γάζα και να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό.

Σας καλώ να διαδηλώσετε για την ασφάλεια του υπολοίπου στόλου, που πλέει ακόμη αλλά και να πιέσετε για την άμεση απελευθέρωση όλων όσων έχουμε απαχθεί παράνομα από το σιωνιστικό κράτος

Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να δράσει άμεσα και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση μου, ως Έλληνα πολίτη, αλλά και την ασφαλή διέλευση του στόλου μας.

Να σταματήσει η συνενοχή

Όλα τα μάτια στη Γάζα - όλα τα μάτια στον στόλο

Διαδηλώνουμε στις 18:00, στο υπουργείο Εξωτερικών και σε κάθε πόλη της Ελλάδας».

Απήχθη το πλήρωμα του «Kyriakos X»

Νωρίτερα, μέσω των social media, είχε γίνει γνωστό ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απήγαγαν το οκταμελές πλήρωμα του «Kyriakos X», ανάμεσα στους οποίους ήταν τρεις Έλληνες, οι Κωνσταντίνος Καλαρέμας, Δημήτρης Κωτσόπουλος και Ιωάννης Πανταζόπουλος.

Το πλήρωμα είχε βιντεοσκοπήσει μήνυμα, προκειμένου να δοθεί στη δημοσιότητα σε περίπτωση που υπήρχε μια τέτοια εξέλιξη.

Επίσης, περίπου στις 16:20 το «March to Gaza Greece» ανακοίνωσε ότι οι IDF αναχαίτισαν και το σκάφος «Bellela», καταγγέλλοντας ξανά «μια πράξη διεθνούς πειρατείας» και παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.

«Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες μας απαγάγονται αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ και μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος παρά τη θέληση τους. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση τους. Απαιτούμε να ύπαρξη πίεση, ώστε η αποστολή μας να συνεχίσει την πορεία της. Η αποστολή μας είναι νόμιμη. Η Γάζα μας χρειάζεται. Όλα τα μάτια στα πλοία του στόλου που συνεχίζουν να πλέουν», τόνιζε η ανάρτηση.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, Έλληνες ακτιβιστές που συμμετέχουν στον στολίσκο για τη Γάζα σε μηνύματά τους περιέγραφαν την κατάληψη σκαφών, τις αναχαιτίσεις και τις απαγωγές των πληρωμάτων, ενώ απαιτούσαν από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δράσουν.

Εξάλλου, η οργάνωση ανάρτησε βίντεο από τηλεφωνική επικοινωνία με το κυπριακό κέντρο έρευνα και διάσωσης. «Κινδυνεύουν άνθρωποι. Θα πάει το κυπριακό Λιμενικό;», ρωτούσε ο ακτιβιστής στο τηλέφωνο, τονίζοντας ότι τα σκάφη έχουν εκπέμψει mayday, αλλά οι IDF μπλοκάρουν παράνομα τα κανάλια. «Υπάρχει σκάφος με Έλληνες που έχουν κάνει ρεσάλτο με κουκούλες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ακτιβιστής, ζητώντας την κινητοποίηση των κυπριακών αρχών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».

Live εικόνα από τον Global Sumud Flotilla

Έως τώρα, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει περισσότερα από δέκα σκάφη και έχουν απαγάγει τα πληρώματά τους. Άλλα 40 σκάφη συνεχίζουν την πορεία τους.

