Ο στόλος των 61 πλοίων, που επιχειρεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, αναμένεται να φτάσει στα χωρικά ύδατα της παλαιστινιακής περιοχής σε περίπου δύο ημέρες.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται να αναχαιτίσουν ξανά τον στολίσκο του Global Sumud Flotilla που κατευθύνεται προς τη Γάζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ.

Νωρίτερα χθες ακτιβιστές εξέπεμψαν σήμα συναγερμού, αφού εντόπισαν πολεμικά πλοία και ταχύπλοα μπροστά, πίσω και στη μία πλευρά του στόλου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί, αν και τονίζεται πως οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες. Καθώς ο στόλος μπαίνει στο τελευταίο και πιο κρίσιμο σκέλος του ταξιδιού του, η πιθανότητα παράνομης αναχαίτησης από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό αυξάνεται.

Η εφημερίδα Israel Hayom, επικαλούμενη πηγές, ανέφερε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε την Κυριακή διαβουλεύσεις ασφαλείας ενόψει της άφιξης του στολίσκου.

Την ίδια στιγμή, η Yedioth Ahronoth επικαλέστηκε ισραηλινή πηγή, η οποία προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα «τους θέσουν υπό έλεγχο» και θα τους μεταφέρουν σε «πλωτή φυλακή». Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ακτιβιστές Τιάγκο Άβιλα και Σάιφ Αμπού Κεσέκ, οι οποίοι είχαν απαχθεί από ισραηλινές δυνάμεις τον περασμένο μήνα ενώ τα πλοία τους βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας και κρατήθηκαν για 10 ημέρες πριν αφεθούν ελεύθεροι, βρίσκονται πλέον ξανά στα πλοία.

«Αυτή τη φορά, δεν θα τους αφήσουμε ελεύθερους τόσο γρήγορα», φέρεται να δήλωσε η ίδια πηγή.

Έκκληση Αλπανέζε: «Προστατεύστε τον στόλο»

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κάλεσε τα κράτη της Μεσογείου να προστατεύσουν τον στολίσκο και να στηρίξουν την αποστολή του.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, προέτρεψε τα κράτη να «προστατεύσουν τα πολιτικά σκάφη που προσπαθούν να σπάσουν την γενοκτονική πολιορκία του Ισραήλ στη Γάζα», να «τερματίσουν τη συνενοχή με το απαρτχάιντ» και να «κάνουν πράξη τη δικαιοσύνη».

Η ανάρτηση έγινε αφού ακτιβιστές που βρίσκονται πάνω στον στολίσκο ανέφεραν ότι εντόπισαν στρατιωτικό πλοίο κοντά στη συνοδεία τους, αλλά και μετά από δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σχετικά με προετοιμασίες για την αναχαίτιση του στόλου.