Υπάρχει ένας προβληματισμός μεταξύ των στελεχών για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρη στρατηγική για το πως θα αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός.

Οι επόμενες ημέρες έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα για το ΠΑΣΟΚ. Ποια είναι αυτή; Θα πρέπει να δημιουργεί γεγονότα για να μην χαθεί από την επικαιρότητα και προφανώς αναφερόμαστε στη «θετική επικαιρότητα» και όχι σε αυτή που ήταν πρώτο τραπέζι πίστα ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή το λάθος του λογιστή του και το ενοικιαζόμενο κτίριο του Ηρακλείου. Και λέμε πως θα πρέπει να ανακαλύπτει γεγονότα διότι αφενός θα κυριαρχούν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του κόμματός Τσίπρα, που εκ των πραγμάτων θα παίρνουν τη μερίδα του λέοντος των συζητήσεων στην κεντροαριστερά, αφετέρου έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, το οποίο λόγω της ιδιαιτερότητας της τελευταίας δημιουργεί συζητήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στο τέλος της εβδομάδας την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την εμπλοκή του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το θέμα αυτό, όμως, δεν δημιουργεί πλέον κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, εκτός και αν προκύψουν άλλου είδους εξελίξεις σε σχέση με την περίπτωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή από τη Δικαιοσύνη.

Όπως και να έχει, στη Χαριλάου Τρικούπη θα επιδιώξουν να αναδείξουν την προγραμματική ατζέντα του κόμματος, με νέες προτάσεις που θα συζητηθούν όπως έγινε πριν από λίγες ημέρες με την θέση για την τετραήμερη εργασία, έστω και αν αποδείχτηκε πως δεν είχε γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούν, ή, για την ακρίβεια, ευελπιστούν ότι το θέμα με τα περιουσιακά του κ. Ανδρουλάκη έκλεισε και δεν θα δοθεί άλλη συνέχεια. Πάντως, όπως λένε υψηλόβαθμές πηγές, βγήκαν συμπεράσματα για το ποια στελέχη έβαλαν πλάτη για τον πρόεδρο του κόμματος. Στην λίστα αυτή φιγουράρουν ψηλά ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Παύλος Χρηστίδης, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Νικόλας Φαραντούρης, ο Θανάσης Γλαβίνας κλπ.

Την ίδια ώρα, δεδομένου ότι στις 26 Μαΐου θα υπάρχει και επίσημα το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, υπάρχει ένας προβληματισμός μεταξύ των στελεχών για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ξεκάθαρη στρατηγική για το πως θα αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός. Μια πρώτη συζήτηση που είχε γίνει στο Πολιτικό Συμβούλιο αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και πολύ χρήσιμη, καθώς δεν τηρήθηκε η λογική των χαμηλών τόνων. Το κάθε στέλεχος έλεγε τα δικά του για τον κ. Τσίπρα, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς στην Χαριλάου Τρικούπη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πίεση για να υπάρξει στα όργανα του κόμματος ειδική συζήτηση για το θέμα του κ. Τσίπρα προκειμένου να υπάρξει ένας στρατηγικός τρόπος στην αντιμετώπισή του.