H απάντηση Μητσοτάκη σε Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά - Γιατί χαρακτήρισαν το Συνέδριο... «Delpi Forum» - Ο κίνδυνος της αποσυσπείρωσης.

Τι αποκόμισαν η κυβέρνηση, οι 3000 σύνεδροι, οι «δελφίνοι» και οι ψηφοφόροι από το τριήμερο Συνέδριο της ΝΔ. στο Metropolitan Expo; Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του είναι ικανοποιημένοι επειδή πιστεύουν ότι έθεσαν επαρκώς τα διλήμματα της κάλπης χωρίς να ανοίξει σοβαρό εσωκομματικό ζήτημα.

Το Συνέδριο , άλλωστε κατά κοινή ομολογία ήταν έτσι σχεδιασμένο- κατά πολλούς απόλυτα ελεγχόμενο- ώστε δεν έδινε καμία προοπτική για σοβαρή πολιτική ζύμωση που μπορεί να γρατζούνιζε την εικόνα της Ν.Δ. όντας σε προεκλογική τροχιά. Που , όμως, θα μπορούσε να δώσει στο τέλος της ημέρας την εικόνα ότι υπάρχει συναντίληψη και για τα κακώς κείμενα και για το πως μπορούν να αλλάξουν.

Έλειπε ο παλμός – Ο κίνδυνος της αποσυσπείρωσης

Επίσης, κατά κοινή ομολογία από το Συνέδριο έλειπε ο παλμός. Αυτό είναι πρόβλημα για ένα κόμμα που βρίσκεται σε αποσυπείρωση, όπως έλεγαν σύνεδροι. Τα διλήμματα που έθεσε ο Κ. Μητσοτάκης ήταν πραγματικά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», ή «Μητσοτάκης ή Ζωή» αλλά – κατά πολλούς- έλειπε το όραμα. Είναι ενδεικτικό ότι από τα πολλά σημεία αναφοράς στο «είπαμε το κάναμε» οι σύνεδροι χειροκρότησαν μόνο δύο φορές.

«Αυτή η τεχνοκρατική αντίληψη των πραγμάτων δεν πορώνει τους Νεοδημοκράτες για να ιδρώσουν την φανέλα σε μία τόσο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση» έλεγαν στα πηγαδάκια βλέποντας τον κίνδυνο της «αδιαφορίας» στην πρώτη κάλπη να υπονομεύει την δεύτερη.. «Αν πέσουμε κάτω από 25% γιατί κάποιοι δυσαρεστημένοι κάτσουν σπίτι τους για να περάσουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας μπορεί να βρεθούμε στο σημείο όλη η αντιπολίτευση να έχει 225 βουλευτές και να μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση» σχολίαζαν προβληματισμένοι.

Ικανοποιημένοι οι «Δελφίνοι»

Ο Ν. Δένδιας έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος διότι είναι ο μόνος από τους υπουργούς που «σφράγισε» την υποψηφιότητα του για την επόμενη μέρα της παράταξης , παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από την σημερινή κυβέρνηση. Οι αιχμές για «καγκελαρία τεχνοκρατών» και η διαπίστωση ότι η Ν.Δ. έχει χάσει το 55% της εκλογικής της δύναμης εκλήφθησαν ως ηχηρό ..καμπανάκι. Άσχετα που ο πρωθυπουργός δεν σήκωσε το ..γάντι αρκούμενος στην διαπίστωση ότι επρόκειτο για μία «υγιή κριτική» .

Το ίδιο ικανοποιημένος πρέπει να είναι και ο Άδ. Γεωργιάδης που έθεσε την δική του «δεξιά» πλατφόρμα για την επόμενη μέρα στηρίζοντας, ωστόσο, την σημερινή ηγεσία.

Στην ίδια ρότα κινήθηκαν τόσο ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο μετριοπαθής Κ. Χατζηδάκης που όμως είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει χέρι- χέρι με τον Κ. Μητσοτάκη αλλά και ο Κ. Πιερρακάκης που είναι βέβαιον ότι θα έχει πολλές ευκαιρίες στο άμεσο ή το απώτερο μέλλον να διεκδικήσει σημαντικό ρόλο στην Ν.Δ.

Επέμεινε για εκλογές το 2027

Επίσης, ως προς τον χρόνο των εκλογών όλοι πείστηκαν ότι τελικά μάλλον ο πρωθυπουργός έχει βάλει πλώρη να τις προκηρύξει τον Μάρτιο του 2027. Εκτός απροόπτου. Ότι, δηλαδή, είχε στο μυαλό του ευθύς εξ αρχής. Κόντρα σε όλες τις εισηγήσεις που δέχεται. Κάποιοι επιμένουν ότι θέτει ως προτεραιότητα την «θεσμικότητα» του. Κάποιοι άλλοι – ποιο καχύποπτοι- πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να κάνει εκλογές αν δεν τελειώσει η υπόθεση των υποκλοπών με το εφετείο για τους τρεις ιδιώτες να έχει προσδιοριστεί για τον Δεκέμβριο.

Απογοήτευση σε πολλούς συνέδρους

Και τώρα ας πάμε στο Σώμα των Συνέδρων. Οι έμπειροι κομματικοί της Ν.Δ. κατάλαβαν ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι η πολιτική της είναι σωστή και ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι. «Εφόσον πιστεύουν ότι όλα βαίνουν καλώς και πάνε για αυτοδυναμία δεν υπάρχει και περιθώριο να διορθωθεί κάτι από εδώ και πέρα. Το 90% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. εξακολουθεί να αισθάνεται απογοήτευση» ήταν το σχόλιο μπαρουτοκαπνισμένου κομματικού παράγοντα που πιστεύει ότι η άρνηση του Μαξίμου να προβληματιστεί για θέματα διαφθοράς και συγκεκριμένων πολιτικών δεν θα αποδειχθεί καλός οδηγός στον δρόμο προς τις εκλογές.

«Έμοιαζε με Delpi Forum»

Παρόμοια ήταν και οι εικόνα που εισέπραξαν και οι «ανησυχούντες» της Κ.Ο. «Περισσότερο έμοιαζε με Delphi Forum παρά με συνέδριο. Άλλη μία ευκαιρία πήγε χαμένη. Αντί να συζητήσουμε πολιτικά διαπιστώσαμε ότι όλα τα κάνουμε καλά και όποιος έχει την παραμικρή διαφωνία είναι εχθρός της παράταξης» έλεγαν.

Και είναι γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός κλείνοντας το τριήμερο Συνέδριο δεν έδειξε να κατανοεί ότι πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις όπως του ζήτησαν αρκετοί σύνεδροι. Το μυαλό του ήταν στα διλήμματα της κάλπης και η αγωνία του να γίνει πιστευτό ότι η επόμενη διακυβέρνηση περνάει αποκλειστικά και μόνο μέσα από την δική του κυβέρνηση.

H απάντηση Μητσοτάκη σε Κ. Καραμανλή και Αν. Σαμαρά

«Μέσα από τη Ν.Δ. περνάει ο σίγουρος δρόμος για το 2030» είπε και προσδιόρισε το όραμα του για μία πιθανή 3η θητεία στην οικονομική ανάπτυξη που μπορεί να φέρει και ατομική προκοπή, στην θεσμική ανάταξη του κράτους κάνοντας λόγο για «παλαιοκομματικές πρακτικές» που πρέπει να εκλείψουν φωτογραφίζοντας προφανώς το κόμμα του.

Την απουσία του Κ. Καραμανλή και τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά τα ξεπέρασε με μία φράση: «Την ιστορία την γράφου οι παρόντες».

Έδειξε ότι παραμένει το ισχυρό χαρτί της Ν.Δ.

Από εκεί και πέρα η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη είχε πολλά στοιχεία αυτοαναφορικότητας. Όταν είπε ότι τα 7 από τα 16 Συνέδρια του κόμματος έχουν γίνει με τον ίδιο. Ή όταν επανέλαβε ότι μόνον ο ίδιος μπορεί να ανταπεξέλθει σε μία εθνική κρίση και να μυήσει με ξένους ηγέτες αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3.30 τα ξημερώματα.

Επίσης, δεν άφησε περιθώρια για άλλο μείγμα οικονομικής πολιτικής όσο και αν η ακρίβεια θεριεύει. Είτε αφορά τις τριγωνικές σχέσεις των σούπερ μάρκετ , την αισχροκέρδεια ή την μείωση κάποιων δεικτών ΦΠΑ «Με ρωτούν τι άλλο θα δώσετε; Αυτά που μπορούμε. Δεν είναι αρκετά αλλά δεν είναι και λίγα. Και εν πάση περιπτώσει αυτά αντέχει η οικονομία.» είπε.

Ποντάρει στην κοινωνία που όμως έχει αποστασιοποιηθεί

Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε και κάτι άλλο φανερό. Αναγνωρίζοντας το δύσκολο εγχείρημα μίας συνεχόμενης 3ης νίκης – αφού παραδέχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στην νεοελληνική ιστορία- έδειξε να ποντάρει και να συνομιλεί περισσότερο με τους ψηφοφόρους και λιγότερο με το κόμμα του.

«Έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της παράταξης αλλά και στην κρίση του κόσμου» είπε. Δείγμα ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ισχυρός στην κοινωνία στην οποία και δεσμεύεται να αφήσει πίσω «παλαιοκομματικές» πρακτικές της Ν.Δ. «χρεώνοντας» σε άλλους φαινόμενα διαφθοράς που συνέβησαν επί των ημερών του.