Ή μήπως θα «θυσιάσει» ο πρωθυπουργός κάποιον υφυπουργό του;

Τελικά το Μαξίμου και ο πρωθυπουργός κλείνουν στην απόφαση ο επόμενος Γραμματέας του κόμματος που θα εκλεγεί από την Πολιτική Επιτροπή που εκλέχθηκε χθες στο Συνέδριο να είναι κοινοβουλευτικό πρόσωπο.

Μέχρι στιγμής «φαβορί» για την θέση παραμένει ο βουλευτής Άρτας Γ. Στύλιος. Και για το ήθος του αλλά κυρίως επειδή θεωρείται σίγουρη η επανεκλογή του και ως εκ τούτου δεν θα χρειάζεται να αφιερώνει πολύ χρόνο στην μάχη του Σταυρού.

Επειδή, όμως, όλα μέχρι την εκλογή νέου Γραμματέα παραμένουν ρευστά μπορεί να υπάρξει και άλλη επιλογή. «Εάν ο πρωθυπουργός αποφασίσει να θυσιάσει κάποιον υπουργό ή υφυπουργό του» όπως έλεγαν.

Λ.Ι.